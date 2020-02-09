Ира Морозюк спела гимн Украины в нижнем белье и может быть притянута к уголовной ответственности. ВИДЕО

Ирина Морозюк уже давно стала символом ярких и эпатажных поступков.

Но кажется, что в этот раз девушка все же перегнула палку.

Жена экс-футболиста «Динамо» поделилась с поклонниками видеороликом в своем инстаграм.

На видео она исполнила гимн Украины в синей футболке и желтых трусах.

В теории, это должно было выглядеть патриотично, но что-то пошло не так.

Юрист Юрий Юрченко считает, что Ирину можно и нужно привлечь к уголовной ответственности.

По мнению специалиста, действия девушки – это надругательство над государственным символом.

Наказание за такое прегрешение – до трех лет лишения свободы.

Впрочем, до серьезных разбирательств вряд ли дойдет, тем более Ира уже удалила видео.

Но интернет запоминает все и девушка получила в свой адрес изрядную долю общественного порицания.

Это не помешало ей порадовать фанатов новым роликом.