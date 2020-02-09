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Ира Морозюк спела гимн Украины в нижнем белье и может быть притянута к уголовной ответственности. ВИДЕО

Новости
(4 голосов)

Шутка не удалась.

Ира Морозюк спела гимн Украины в нижнем белье и может быть притянута к уголовной ответственности. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Ирина Морозюк уже давно стала символом ярких и эпатажных поступков.

Но кажется, что в этот раз девушка все же перегнула палку.

Жена экс-футболиста «Динамо» поделилась с поклонниками видеороликом в своем инстаграм.

На видео она исполнила гимн Украины в синей футболке и желтых трусах.

В теории, это должно было выглядеть патриотично, но что-то пошло не так.

Юрист Юрий Юрченко считает, что Ирину можно и нужно привлечь к уголовной ответственности.

По мнению специалиста, действия девушки – это надругательство над государственным символом.

Наказание за такое прегрешение – до трех лет лишения свободы.

Впрочем, до серьезных разбирательств вряд ли дойдет, тем более Ира уже удалила видео.

Но интернет запоминает все и девушка получила в свой адрес изрядную долю общественного порицания.

Это не помешало ей порадовать фанатов новым роликом.

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В статье: вТренде Ирина Морозюк
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(4 голосов)
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Комментарии (17)
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kampodua (Київ)
09.02.2020 в 17:16
Жовта преса, а не футбольний сайт
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.02.2020 в 16:13
притянута она может быть разве что за уши к общественно полезному труду. а к уголовной ответственности - привлечена
Ответить
0
0
avatar
TerenceV (Київ)
09.02.2020 в 16:13
Карати не варто. Вона неосудна, бо мавпа.
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.02.2020 в 15:55
Та її треба лікувати, і бажано на дурці.
Ответить
+6
0
aleksandrdre (Краматорск)
09.02.2020 в 15:27
Вот таких тварюк воспитывает киевское дрынамо. а потом еще кричат о париотизме
Ответить
+7
-5
avatar
Инспектор ( )
09.02.2020 в 15:43
Супер!
Ответить
+5
-3
Просто Квашин (Харьков)
09.02.2020 в 16:08
А тепя пид*раста заднеприводного кто пытался воспитать....
Ответить
+2
-3
Komendor (Запорожье)
09.02.2020 в 15:20
"Ирина Морозюк уже давно стала символом ярких и эпатажных поступков."А по моему здесь мысль неправильно выражена.Следует читать:"Ирина Морозюк уже давно стала символом всех сексуально озабоченых"
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2020 в 15:33
и имя им - "коляны")))
Ответить
+1
-3
Жора Перфоратор (Киев)
09.02.2020 в 15:17
Чучело без мозгов.Даже мне стыдно смотреть на эту хабалку.
Ответить
+9
0
ascent (Луксор)
09.02.2020 в 15:15
Ничего святого нет, только пиар!
Ответить
+4
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
09.02.2020 в 15:15
UA футбол, ви нормальний інтернет ресурс, серйозний??? Чи все таки низькосортний і дешевий??? Може досить новинами тупими ділитись і робити рекламу всяким шмарам!!! Вона бабки заробляє на таких як ви, а ви ведетесь!!! Чи вона вам відстьогує???
Ответить
+7
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
09.02.2020 в 15:35
Уа.футбол нічого спільного з футболом не має
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2020 в 15:37
ну почему же? иногда слова "футболист", "мяч", "СФЕРА", "КРУГЛЫЙ", "нападающий", "вар", ... встречаются! но чаще всего в малограмотных статьях)))
+4
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
09.02.2020 в 16:07
Якщо знаєш альтернативний футбольний ресурс український, але більш серйозний - буду вдячний!!!
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2020 в 15:05
эта "звезда" даже слов толком не знает
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+3
0
jmen2986 (Kiev)
09.02.2020 в 14:44
Хотя бы наколки делать не нужно
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0
0

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