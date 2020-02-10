Лидеры Ливерпуля синхронно стали отцами ровно через 9 месяцев после камбека с Барселоной
Вот так надо отмечать.
Сложно передать словами ту радость, которая захлестнула весь Ливерпуль после финального свистка ответного матча с "Барселоной" и легендарного камбека английского клуба.
Вместе с болельщиками радовались и футболисты, совершившие настоящее чудо.
И вот прошло уже девять месяцев – и лидеры "красных" получили запоздавшие "подарочки".
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Вернее, подарочки эти как раз идеально уложились в строки.
Джордан Хендерсон и Мохамед Салах на днях стали отцами.
Жена капитана "мерсисайдцев" подарила ему первого сына (у пары уже есть две дочери) 7 февраля, а египтянин стал папочкой уже второй девочки 8 февраля.
Вот это называется "хорошо отпраздновали победу".