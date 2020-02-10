Гигантская статуя Криштиану Роналду приняла участие в тематическом карнавале. ВИДЕО

Знаменитый карнавал в Виареджо по своим масштабам и зрелищности в Италии уступает, пожалуй, только Венецианскому.

Главная фишка мероприятия – огромные куклы из папье-маше.

Тематика может быть абсолютно разной – от персонажей массовой культуры до политиков.

В этом году основной была тема окружающей среды и современных идолов.

Так в числе "гостей" была огромная эко-активистка Грета Тунберг.

Ну и конечно же, без Криштиану Роналду тема идолов была бы не раскрыта.

Португалец, который недавно преодолел отметку в 200 миллионов подписчиков в инстаграме, тоже проехался по улицам итальянского городка.

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Выглядело все действительно впечатляюще.