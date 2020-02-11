Неймар в четвертый раз сменил прическу за два месяца. Теперь он лысый. ФОТО

На днях Неймар отметил свой 28-й день рождения.

Когда-то казалось, что к этому времени бразилец уже станет лучшим футболистом мира, сместив стареющих Месси и Роналду.

На деле же игрок все еще даже не приблизился к почти 33-летнему Лео и 35-летнему Кришу.

Зато Ней вполне может соревноваться с португальским коллегой в частоте смены имиджа (конкуренцию этой парочке здесь может составить разве что Поль Погба).

Только в 2020-м году бразилец сменил уже три прически.

Начинал год футболист блондином, не так давно перекрасился в ярко-розовый – и вот сейчас побрился налысо.

И это не считая того, что блондином игрок стал тоже относительно недавно, в декабре бегая еще с темными волосами.

Что ж, это уже конкретная заявка на лидерство в этом сезоне.

Слово за Погба и Роналду.