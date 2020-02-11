Неймар в четвертый раз сменил прическу за два месяца. Теперь он лысый. ФОТО
Игрок пошел на радикальные меры.
На днях Неймар отметил свой 28-й день рождения.
Когда-то казалось, что к этому времени бразилец уже станет лучшим футболистом мира, сместив стареющих Месси и Роналду.
На деле же игрок все еще даже не приблизился к почти 33-летнему Лео и 35-летнему Кришу.
Зато Ней вполне может соревноваться с португальским коллегой в частоте смены имиджа (конкуренцию этой парочке здесь может составить разве что Поль Погба).
Только в 2020-м году бразилец сменил уже три прически.
Начинал год футболист блондином, не так давно перекрасился в ярко-розовый – и вот сейчас побрился налысо.
И это не считая того, что блондином игрок стал тоже относительно недавно, в декабре бегая еще с темными волосами.
Что ж, это уже конкретная заявка на лидерство в этом сезоне.
Слово за Погба и Роналду.