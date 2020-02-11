  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Неймар в четвертый раз сменил прическу за два месяца. Теперь он лысый. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Игрок пошел на радикальные меры.

Неймар в четвертый раз сменил прическу за два месяца. Теперь он лысый. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

На днях Неймар отметил свой 28-й день рождения.

Когда-то казалось, что к этому времени бразилец уже станет лучшим футболистом мира, сместив стареющих Месси и Роналду.

На деле же игрок все еще даже не приблизился к почти 33-летнему Лео и 35-летнему Кришу.

Зато Ней вполне может соревноваться с португальским коллегой в частоте смены имиджа (конкуренцию этой парочке здесь может составить разве что Поль Погба).

Focus

Публикация от ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr)

Только в 2020-м году бразилец сменил уже три прически.

Начинал год футболист блондином, не так давно перекрасился в ярко-розовый – и вот сейчас побрился налысо.

И это не считая того, что блондином игрок стал тоже относительно недавно, в декабре бегая еще с темными волосами.

Что ж, это уже конкретная заявка на лидерство в этом сезоне.

Слово за Погба и Роналду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар ПСЖ вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
11.02.2020 в 13:00
Лысый хоть на человека похож)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...