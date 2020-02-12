Эффектная модель, ради которой звездный форвард Реала бросил девушку и сына. ФОТО
Жизнь игрока в Испании напоминает сериал.
Лука Йович пока не может полноценно раскрыться в составе "Реала".
Зато серб крайне активен на личном фронте.
В Мадрид нападающий переезжал со своей девушкой Анджелой Маниташевич, которая только что родила игроку сына Давида.
Но уже осенью стало известно, что молодые люди прервали отношения.
Причиной стала новая возлюбленная спортсмена – модель София Милошевич.
Йович далеко не первый футболист в "коллекции" красотки.
Ранее она встречалась с Адемом Льяичем, Душко Тошичем и Анте Ребичем.
Сейчас пара вместе уже почти полгода и наслаждается жизнью в Испании.
Хотя с сыном, которому скоро исполнится год, Лука видиться регулярно.
Да и Анджела тоже не горюет по игроку - недавно девушка опубликовала фото с другим мужчиной.
Участникам этого любовного многоугольника испанские сериалы явно кажутся скучными.