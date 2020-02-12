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Эффектная модель, ради которой звездный форвард Реала бросил девушку и сына. ФОТО

Новости
(3 голосов)

Жизнь игрока в Испании напоминает сериал.

Эффектная модель, ради которой звездный форвард Реала бросил девушку и сына. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Лука Йович пока не может полноценно раскрыться в составе "Реала".

Зато серб крайне активен на личном фронте.

В Мадрид нападающий переезжал со своей девушкой Анджелой Маниташевич, которая только что родила игроку сына Давида.

Но уже осенью стало известно, что молодые люди прервали отношения.

Причиной стала новая возлюбленная спортсмена – модель София Милошевич.

Йович далеко не первый футболист в "коллекции" красотки.

Ранее она встречалась с Адемом Льяичем, Душко Тошичем и Анте Ребичем.

Сейчас пара вместе уже почти полгода и наслаждается жизнью в Испании.

Хотя с сыном, которому скоро исполнится год, Лука видиться регулярно.

Публикация от Luka Jovic (@lukajovic)

Да и Анджела тоже не горюет по игроку - недавно девушка опубликовала фото с другим мужчиной.

Участникам этого любовного многоугольника испанские сериалы явно кажутся скучными.

Публикация от Andjela (@andjela__manitasevic)

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В статье: Реал (Мадрид) Ла Лига вТренде Лука Йович
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Комментарии (8)
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gloryhunter
12.02.2020 в 17:08
Ну как можно влюбиться в куклу? Совсем Йович с головой не дружит
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0
0
oda1979 (Запорожье)
12.02.2020 в 16:21
Парень видимо очень любит дорогой силикон.
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+2
-2
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.02.2020 в 15:22
Не видно, что у него на кепке за эмблема, но кепка похоже на такую , как на фотке я видел, гейпарад в Мадриде
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+3
-3
Королів Антон (Берген - Жидачів)
12.02.2020 в 15:16
Пластмасова дівчина. Мейд бай "Текнон"?
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+2
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.02.2020 в 15:07
Ну это нормально для игрока реала. Там все такие извращенцы, геи, злостные неплательщики налогов, коррупционеры, костоломы, хитрожопые балерины и много чего другого дурного.
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+4
-3
avatar
liver.barca.4.0
12.02.2020 в 17:54
Скорее твое описание на большинство фанатов Барселоны с этого сайта похоже.
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.02.2020 в 14:57
на мужика похожа
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+4
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.02.2020 в 15:09
Это и есть мужик силиконовый. Гейкоманда специально для них.
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+4
-1

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