Восемь самых богатых футболистов до 25 лет
Свежее видео от Фолстена
Привет, друзья! Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию свой новый выпуск. В этом ролике вы увидите, как и сколько зарабатывают 8 самых богатых молодых футболистов, игроков, которым пока до 25 лет.
В этом ролике вы узнаете, сколько зарабатывают Килиан Мбаппе, Лукас Эрнандес, Маркус Рэшфорд, Эрлинг Холанд, Жуан Феликс, Джанлуиджи Доннарумма, Рахим Стерлинг, Френки Де Йонг.
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