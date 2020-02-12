Восемь самых богатых футболистов до 25 лет

Привет, друзья! Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию свой новый выпуск. В этом ролике вы увидите, как и сколько зарабатывают 8 самых богатых молодых футболистов, игроков, которым пока до 25 лет.

В этом ролике вы узнаете, сколько зарабатывают Килиан Мбаппе, Лукас Эрнандес, Маркус Рэшфорд, Эрлинг Холанд, Жуан Феликс, Джанлуиджи Доннарумма, Рахим Стерлинг, Френки Де Йонг.