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Восемь самых богатых футболистов до 25 лет

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Свежее видео от Фолстена

Восемь самых богатых футболистов до 25 лет
Новина українською

Привет, друзья! Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию свой новый выпуск. В этом ролике вы увидите, как и сколько зарабатывают 8 самых богатых молодых футболистов, игроков, которым пока до 25 лет.

В этом ролике вы узнаете, сколько зарабатывают Килиан Мбаппе, Лукас Эрнандес, Маркус Рэшфорд, Эрлинг Холанд, Жуан Феликс, Джанлуиджи Доннарумма, Рахим Стерлинг, Френки Де Йонг.

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В статье: Рахим Стерлинг Джанлуиджи Доннарумма Маркус Рашфорд Килиан Мбаппе Френки де Йонг Эрлинг Холанд Лукас Эрнандес Жуан Феликс
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