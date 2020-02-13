Одноклубник Зинченко бросил шикарную актрису и модель по настоянию матери. ФОТО

Раньше мы уже рассказывали о Фернанде Кейруш - новой девушке форварда "Манчестер Сити" Габриэла Жезуша.

Футболист писал ей о том, как сильно скучает без нее, когда приезжал в Украину на матчи с "Шахтером".

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Как оказалось, история любви продлилась недолго.

Игрок и актриса расстались по инициативе спортсмена.

Или не совсем его.

Как удалось узнать местным СМИ, серьезное влияние на решение Габи приняла его мама.

Женщина не одобряла шуры-муры ее сына с какой-то "второсортной актрисулькой".

Когда девушка прилетала к футболисту в гости, ей приходилось жить в отеле, скрываясь от гнева мамы Веры.

Но исход этого противостояния был предрешен.

Итоговая формулировка "нужно сосредоточиться на карьере", согласно слухам, принадлежит именно матери игрока.

С другой стороны, после откровенно неудачного прошлого сезона, сейчас бразилец действительно выглядит куда лучше.

Однако, это ровно так же можно связать с позитивным влиянием эффектной латиноамериканской красотки, без которой игрок может снова захандрить.