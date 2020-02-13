Одноклубник Зинченко бросил шикарную актрису и модель по настоянию матери. ФОТО
Бразильский сериал.
Раньше мы уже рассказывали о Фернанде Кейруш - новой девушке форварда "Манчестер Сити" Габриэла Жезуша.
Футболист писал ей о том, как сильно скучает без нее, когда приезжал в Украину на матчи с "Шахтером".
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Как оказалось, история любви продлилась недолго.
Игрок и актриса расстались по инициативе спортсмена.
Или не совсем его.
Как удалось узнать местным СМИ, серьезное влияние на решение Габи приняла его мама.
Женщина не одобряла шуры-муры ее сына с какой-то "второсортной актрисулькой".
Когда девушка прилетала к футболисту в гости, ей приходилось жить в отеле, скрываясь от гнева мамы Веры.
Но исход этого противостояния был предрешен.
Итоговая формулировка "нужно сосредоточиться на карьере", согласно слухам, принадлежит именно матери игрока.
С другой стороны, после откровенно неудачного прошлого сезона, сейчас бразилец действительно выглядит куда лучше.
Однако, это ровно так же можно связать с позитивным влиянием эффектной латиноамериканской красотки, без которой игрок может снова захандрить.