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Влада в купальнике, романтика и знакомство со львом - как Зинченко отдыхает в Дубае. ВИДЕО

Новости
(3 голосов)

Молодые люди отлично проводят время.

Влада в купальнике, романтика и знакомство со львом - как Зинченко отдыхает в Дубае. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

После традиционного рождественского спурта, в АПЛ наконец наступил небольшой период отдыха.

Футболисты получили несколько дней выходных и тут же отправились кто куда.

Александр Зинченко со своей невестой Владой Щегловой тоже решили не терять зря времени.

Пара отправилась в солнечный Дубай, откуда девушка тут же принялась бомбардировать своих поклонников эффектными фотографиями.

Special day

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

Владон и видон

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

Молодые люди побывали в знаменитом контактном зоопарке и пообщались с его владельцем – одним из богатейших людей страны Саифом Ахмадом Бельхасой.

Также футболист получил возможность лично покормить льва.

Хороший отдых должен помочь Александру забыть о неудачном матче с "Тоттенхэмом" и вернуться на поле еще более мотивированным.

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Сити Александр Зинченко вТренде Влада Седан Влада Щеглова
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
13.02.2020 в 15:43
Усе. Как перспективный футболер Зина похоже закончился. У его куклы мозгов как у курицы...
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Pokeruga (Кропивницкий)
13.02.2020 в 15:07
А вы знали шо жирафы своим собственным языком могут чистить себе уши??? )))
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