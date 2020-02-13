Влада в купальнике, романтика и знакомство со львом - как Зинченко отдыхает в Дубае. ВИДЕО

После традиционного рождественского спурта, в АПЛ наконец наступил небольшой период отдыха.

Футболисты получили несколько дней выходных и тут же отправились кто куда.

Александр Зинченко со своей невестой Владой Щегловой тоже решили не терять зря времени.

Пара отправилась в солнечный Дубай, откуда девушка тут же принялась бомбардировать своих поклонников эффектными фотографиями.

Молодые люди побывали в знаменитом контактном зоопарке и пообщались с его владельцем – одним из богатейших людей страны Саифом Ахмадом Бельхасой.

Также футболист получил возможность лично покормить льва.

Хороший отдых должен помочь Александру забыть о неудачном матче с "Тоттенхэмом" и вернуться на поле еще более мотивированным.