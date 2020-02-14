Пользователи сети высмеяли молодых звезд Эвертона за их комичные наряды. ФОТО
Ребята немного перестарались.
Профессиональный футбол и мода уже давно тесно связаны.
Многие игроки выступают в роли моделей или даже запускают собственные линии одежды.
Доминик Кальверт-Льюин и Том Девис – в числе таких вот "модников".
Звезды "Эвертона", который ожил под руководством Карло Анчелотти, решили хорошо отметить небольшой отпуск.
Спортсмены отправились на Неделю моды в Нью-Йорке.
Внешний вид молодых футболистов сразу же вызвал бурное обсуждение.
Оба игрока нарядились в ретро-стиле, но несколько переборщили с эпатажем, а потому выглядели слегка комично.
"Кальверт-Льюин выглядит как детектив из сериалов 80-х, работающий под прикрытием в ночном клубе", - пошутил один из пользователей твиттера.
"Самый ужасно одетый футболист", - резюмировал пользователь инстаграма под фото с образом Девиса.
Но главное, что ребята хорошо провели время.
А как вам их наряды?