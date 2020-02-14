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Пользователи сети высмеяли молодых звезд Эвертона за их комичные наряды. ФОТО

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Ребята немного перестарались.

Пользователи сети высмеяли молодых звезд Эвертона за их комичные наряды. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Профессиональный футбол и мода уже давно тесно связаны.

Многие игроки выступают в роли моделей или даже запускают собственные линии одежды.

Доминик Кальверт-Льюин и Том Девис – в числе таких вот "модников".

Звезды "Эвертона", который ожил под руководством Карло Анчелотти, решили хорошо отметить небольшой отпуск.

Пользователи сети высмеяли молодых звезд Эвертона за их комичные наряды. ФОТО - изображение 1

Спортсмены отправились на Неделю моды в Нью-Йорке.

Внешний вид молодых футболистов сразу же вызвал бурное обсуждение.

Пользователи сети высмеяли молодых звезд Эвертона за их комичные наряды. ФОТО - изображение 2

Оба игрока нарядились в ретро-стиле, но несколько переборщили с эпатажем, а потому выглядели слегка комично.

"Кальверт-Льюин выглядит как детектив из сериалов 80-х, работающий под прикрытием в ночном клубе", - пошутил один из пользователей твиттера.

Пользователи сети высмеяли молодых звезд Эвертона за их комичные наряды. ФОТО - изображение 3

"Самый ужасно одетый футболист", - резюмировал пользователь инстаграма под фото с образом Девиса.

Но главное, что ребята хорошо провели время.

А как вам их наряды?

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон Том Дэвис Доминик Калверт-Льюин вТренде
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