Пополнение в семействе Бутко. Сына назвали Златаном

Радостное событие произошло у защитника "Шахтера" Богдана Бутко. Футболист во второй раз стал отцом.

Малыша назвали Златан. В семье футболиста уже подрастает старший сын Милан. Ему 3 года.

"Спасибо моей жене Екатерине за сына. Я очень счастлив. Чувства переполняют!"– поделился эмоциями Богдан.