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Пополнение в семействе Бутко. Сына назвали Златаном

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Пополнение в семействе Бутко. Сына назвали Златаном
Новина українською

Радостное событие произошло у защитника "Шахтера" Богдана Бутко. Футболист во второй раз стал отцом.

Малыша назвали Златан. В семье футболиста уже подрастает старший сын Милан. Ему 3 года.

"Спасибо моей жене Екатерине за сына. Я очень счастлив. Чувства переполняют!"– поделился эмоциями Богдан.

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
14.02.2020 в 00:06
Златан Бутко :))) Франселина Бздюк практически :)
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