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Андрей Ярмоленко издевается над чешским новичком Вест Хэма. ВИДЕО

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Дедовщина в чистом виде.

Андрей Ярмоленко издевается над чешским новичком Вест Хэма. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Как стало известно ранее, Анрей Ярмоленко только готовится к возвращению на поле в футболке "Вест Хэма".

А пока украинец весело проводит время.

Футболист обыграл в настольный теннис новичка клуба Томаша Соучека и подверг чеха наказанию.

"Украина снова сделала вас, Украина снова сделала вас", - повторял наш игрок пока его оппонент ползал на пузе по полу.

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Вот и явный пример дедовщины в футболе – самый высокооплачиваемый футболист команды издевается на новичком.

Хотя чех и сам явно был в отличном настроении.

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В статье: Андрей Ярмоленко Английская Премьер-лига вТренде Вест Хэм
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