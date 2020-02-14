Андрей Ярмоленко издевается над чешским новичком Вест Хэма. ВИДЕО
Дедовщина в чистом виде.
Как стало известно ранее, Анрей Ярмоленко только готовится к возвращению на поле в футболке "Вест Хэма".
А пока украинец весело проводит время.
Футболист обыграл в настольный теннис новичка клуба Томаша Соучека и подверг чеха наказанию.
"Украина снова сделала вас, Украина снова сделала вас", - повторял наш игрок пока его оппонент ползал на пузе по полу.
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Дідівщина у Вест Гемі - Андрій Ярмоленко знущається над новачком Томашем Соучеком #uafootball #ukrainefootball #westham #yarmolenko #englishpremierleague #football #footballfun #footballvideos #footballvideo #footballplayer #украинскийфутбол #українськийфутбол #футболукраїни
Вот и явный пример дедовщины в футболе – самый высокооплачиваемый футболист команды издевается на новичком.
Хотя чех и сам явно был в отличном настроении.