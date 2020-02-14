Андрей Ярмоленко издевается над чешским новичком Вест Хэма. ВИДЕО

Как стало известно ранее, Анрей Ярмоленко только готовится к возвращению на поле в футболке "Вест Хэма".

А пока украинец весело проводит время.

Футболист обыграл в настольный теннис новичка клуба Томаша Соучека и подверг чеха наказанию.

"Украина снова сделала вас, Украина снова сделала вас", - повторял наш игрок пока его оппонент ползал на пузе по полу.

Подписывайтесь на Instagram UA-FOOTBALL и узнавайте обо всем первыми!

Вот и явный пример дедовщины в футболе – самый высокооплачиваемый футболист команды издевается на новичком.

Хотя чех и сам явно был в отличном настроении.