Роскошная жизнь: как живет Хосеп Гвардиола в Манчестере
Новое видео от Фолстена
Привет, друзья!
На этот раз Фолстен представляет вашему вниманию новый выпуск рубрики "Роскошная жизнь". В этом видео вы увидите жизнь главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. В этом видосе вы узнаете о его жене, детях, авто, друзьях, хобби, доходах Гвардиолы, а также о его жилье.
Как говорится, собственными глазами, не выходя из дома, увидите роскошную жизнь наверное лучшего тренера современности Хосепа Гвардиолы.
Как же живет мистер Хосе Гвардиола и сколько он зарабатывает в "Манчестер Сити"? Ответ в этом видео. Приятного просмотра!
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