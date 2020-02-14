Роскошная жизнь: как живет Хосеп Гвардиола в Манчестере

Привет, друзья!

На этот раз Фолстен представляет вашему вниманию новый выпуск рубрики "Роскошная жизнь". В этом видео вы увидите жизнь главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. В этом видосе вы узнаете о его жене, детях, авто, друзьях, хобби, доходах Гвардиолы, а также о его жилье.

Как говорится, собственными глазами, не выходя из дома, увидите роскошную жизнь наверное лучшего тренера современности Хосепа Гвардиолы.

Как же живет мистер Хосе Гвардиола и сколько он зарабатывает в "Манчестер Сити"? Ответ в этом видео. Приятного просмотра!