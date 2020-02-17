Смерть отца и проблемы с наркотиками. Кто стал первым звездным трансфером Лэмпарда в Челси

В прошлом сезоне "Аякс" смог впечатлить всех ярким выступлением в Лиге чемпионов, напомнив всем фанатам футбола о тех славных временах, когда голландский гранд гремел на всю Европу и регулярно брал главные трофеи.

Но постепенно с клубом происходит то, что всегда происходит с голландскими командами, которые резко выстреливают и заставляют говорить о себе.

Прошлым летом сменили прописку главные молодые звезды амстердамцев Маттейс Де Лигт и Френки Де Йонг. И вот уже по ходу этого сезона стало известно, что очередной топ-клуб лишает команду Эрика тен Хага очередного лидера. "Челси" уже уладил все детали трансфера плеймейкера "Аякса" Хакима Зиеша, который переедет в Англию летом.

Марокканец уже давно на виду, поражая воображение своей статистикой в Эредивизии. Крупный трансфер в клуб из топ-чемпионата был лишь вопросом времени. Но к признанию игроку пришлось пройти непростой путь.

Хаким родился в небольшом городке Дронтен на 40 тысяч человек в семье голландца и марокканки. Он был уже восьмым ребенком и донашивал многие вещи за старшими братьями. С другой стороны, именно братья стали его первой командой. С пяти лет мальчик играл в футбол на вечерних улочках своего города. Его талант был очевиден и юный футболист быстро стал звездой местных клубов SV REEAL Dronten и ASV Dronten.

Но многое изменилось в 2003-м, когда болезнь унесла жизнь отца Хакима, который уже давно боролся с рассеянным склерозом. Это серьезно повлияло на 10-летнего мальчика. Отец был тем человеком, который всячески поощрял любовь сына к футболу и регулярно посещал его матчи.

"Я хорошо помню тот зимний день, сразу после Рождества. Отец лежал в гостиной, он уже давно был серьезно болен. Я вернулся с тренировки и сидел с ним, рассказывая как все прошло. Меня пытались отправить спать, но я не хотел и в итоге уснул на краю его кровати. Около полуночи проснулся и пошел в свою спальню, но уже через несколько часов услышал плач внизу. Я спустился в гостиную. Мой отец был мертв", - вспоминает тот день сам Зиеш.

С тех пор жизнь Хакима пошла по наклонной. Он начал прогуливать школу, его видели в компании хулиганов с сигаретами, а мать, которая осталась одна поднимать восьмерых детей на пособие, ничего не могла сделать с сыном, внезапно ставшим враждебным ко всем. Говорили даже о том, что мальчик приторговывает наркотиками, да и сам употребляет по случаю. Конечно же, тренировки он тоже забросил.

Благо, нашелся человек, сумевший достучаться до мальчика.

Азиз Дуфикар не оправдал ожиданий в молодежной команде "Аякса", но много и полезно поиграл в разных клубах Голландии и Португалии, записав на свой счет даже 44 матча за сборную Марокко. Тогда футболист только закончил карьеру и начинал постигать тренерское ремесло именно в Дронтене.

"Я старался помогать ему всем, чем мог. Я был его наставником, его отцом, его тренером. Футбол мог стать его спасением, местом, куда он мог сбежать от своих переживаний. Нужно было только поверить в него и позволить ему полностью раскрыться", - говорит Дуфикар.

Именно благодаря своему наставнику и его связям, Зиеш смог привлечь внимание "Херенвена". Клуб остался под сильным впечатлением от просмотра полузащитника и решил не терять времени. 14-летний Хаким уехал в другой город, где его поселили к специально подобранной семье.

Переезд пошел на пользу парню, который нуждался в смене обстановки. Понятное дело, школа тогда уже была забыта, но карьера развивалась слишком быстро, чтобы думать о таких вещах. Уже в 19 лет Зиеш дебютировал в основной команде, а первый же полноценный сезон на профессиональном уровне завершил с 9 голами и 10 результативными передачами (в 20 лет), выведя "Херенвен" в Лигу Европы с пятого места.

Здесь уже оперативно подсуетилось руководство "Твенте", которое готово было пообещать игроку все – от "десятки" до капитанской повязки – лишь бы он согласился на переход в их команду. Хаким согласился и уже на второй сезон, в возрасте 22 лет, стал капитаном "Гордости Востока".

Впрочем, этот бриллиант оказался в клубе далеко не в лучшие времена. Финансовые проблемы, мутные дела хозяев, конфликт с Королевским футбольным союзом Нидерландов, судебные тяжбы – все это никак не способствовало успехам на футбольном поле. В Голландии Зиеш уже давно утвердился в статусе "смаакмакера" - человека, определяющего стиль, на которого специально ходят посмотреть фанаты. Но несмотря на все старания своего лидера (17 голов и 12 голевых), "Твенте" безвольно плелся в нижней части таблицы. Положение вещей откровенно не устраивало юную звезду – Хаким публично раскритиковал руководство клуба и подал запрос на трансфер. Конечно же, капитанскую повязку тут же сдуло с его бицепса, но на игровом времени это не отразилось, ведь без него команда могла и вовсе отправиться во второй дивизион. Но прощание уже было неизбежным.

В 2016-м году Зиеш стал футболистом амстердамского "Аякса". Ряд СМИ назвал этот переход ошибкой и начал раскручивать тему неамбициозности футболиста, который предпочитает тепличные условия домашнего чемпионата новым вызовам в Европе. Дела у "бело-красных" тогда действительно шли не очень: в чемпионате они регулярно финишировали за спиной у конкурентов из ПСВ, а в том сезоне еще и опозорились в Лиге Европы, заняв третье место в группе после Фенербахче и Мёльде. Но, как показало время, ошибкой этот переход все же не был.

С Зиешем в составе начнется новая эра успешного "Аякса". С Хакимом клуб доберется до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов, а также наконец отберет чемпионский титул в ПСВ. И вот наступило время для следующего шага. Хет-трик из результативных передач в убойном триллере на "Стемфорд Бридж" явно впечатлил боссов "Челси" - и вот теперь марокканский плеймейкер наконец получит шанс доказать всем, что он хорош и за пределами Голландии.