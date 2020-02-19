Чем занимаются и как выглядят жены и девушки футболистов Манчестер Юнайтед

Всем привет, друзья! Сегодня Фолстен представляет вашему вниманию новый выпуск из серии "жены и девушки футболистов". В этом ролике вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки футболистов "Манчестер Юнайтед".

В этом видео вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки Давида Де Хеа, Фреда, Люка Шоу, Маркуса Рэшфорда, Мэйсона Гринвуда, Харри Магуайра, Антони Марсьяля, Неманьи Матича, Поля Погба, Джесси Лингарда, Виктора Линделефа – футболистов "Манчестер Юнайтед".