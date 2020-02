Дэвид Бекхэм пропустил первый матч в истории своего клуба ради показа Виктории на неделе моды. ФОТО

"Интер Майами" уже очень скоро стартует в своем первом сезоне MLS.

Старт для новообразованного клуба получается не самым гладким.

Не успели футболисты американского "Интера" впервые выйти на поле, как клубу тут же прилетел судебный иск от "Интера" итальянского.

Суд встал на сторону миланского гранда и вполне возможно, что коллектив из Флориды еще сменит название, которое последние несколько лет активно рекламировал один из владельцев клуба Дэвид Бекхэм.

А тут еще и первый в истории матч оказался проигран.

В товарищеской предсезонной встрече с "Филадельфией Юнион" был зафиксирован счет 2:1 далеко не в пользу "Интера".

Attacking fútbol. @LeeNguyen24 @mati_pellegrini and @luis_argudo26 have been been dangerous from the midfield in today’s preseason match. #InterMiamiCF pic.twitter.com/S6xDxuh0re