  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Дэвид Бекхэм пропустил первый матч в истории своего клуба ради показа Виктории на неделе моды. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Британец не мог не поддержать жену.

Дэвид Бекхэм пропустил первый матч в истории своего клуба ради показа Виктории на неделе моды. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

"Интер Майами" уже очень скоро стартует в своем первом сезоне MLS.

Старт для новообразованного клуба получается не самым гладким.

Не успели футболисты американского "Интера" впервые выйти на поле, как клубу тут же прилетел судебный иск от "Интера" итальянского.

Суд встал на сторону миланского гранда и вполне возможно, что коллектив из Флориды еще сменит название, которое последние несколько лет активно рекламировал один из владельцев клуба Дэвид Бекхэм.

А тут еще и первый в истории матч оказался проигран.

В товарищеской предсезонной встрече с "Филадельфией Юнион" был зафиксирован счет 2:1 далеко не в пользу "Интера".

Но главный болельщик и владелец команды этого не видел.

Дэвид Бекхэм в это же время находился в Лондоне на неделе моды.

Легенда МЮ со всей своей семьей поддерживали Викторию, у которой был показ ее линии одежды.

Все прошло по высшему разряду, а бывшая певица получила бурю оваций.

Конечно же, Вика не могла не поблагодарить своих родных.

Дэвид дал понять, что для него главное – это семья.

А на первый официальный матч своего клуба он еще успеет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Бекхэм MLS МЛС Бекхэм вТренде Интер Майами Виктория Бекхэм
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...