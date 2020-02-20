Дэвид Бекхэм пропустил первый матч в истории своего клуба ради показа Виктории на неделе моды. ФОТО

"Интер Майами" уже очень скоро стартует в своем первом сезоне MLS.

Старт для новообразованного клуба получается не самым гладким.

Не успели футболисты американского "Интера" впервые выйти на поле, как клубу тут же прилетел судебный иск от "Интера" итальянского.

Суд встал на сторону миланского гранда и вполне возможно, что коллектив из Флориды еще сменит название, которое последние несколько лет активно рекламировал один из владельцев клуба Дэвид Бекхэм.

А тут еще и первый в истории матч оказался проигран.

В товарищеской предсезонной встрече с "Филадельфией Юнион" был зафиксирован счет 2:1 далеко не в пользу "Интера".

Но главный болельщик и владелец команды этого не видел.

Дэвид Бекхэм в это же время находился в Лондоне на неделе моды.

Легенда МЮ со всей своей семьей поддерживали Викторию, у которой был показ ее линии одежды.

Все прошло по высшему разряду, а бывшая певица получила бурю оваций.

Конечно же, Вика не могла не поблагодарить своих родных.

Дэвид дал понять, что для него главное – это семья.

А на первый официальный матч своего клуба он еще успеет.