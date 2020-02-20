Дэвид Бекхэм пропустил первый матч в истории своего клуба ради показа Виктории на неделе моды. ФОТО
Британец не мог не поддержать жену.
"Интер Майами" уже очень скоро стартует в своем первом сезоне MLS.
Старт для новообразованного клуба получается не самым гладким.
Не успели футболисты американского "Интера" впервые выйти на поле, как клубу тут же прилетел судебный иск от "Интера" итальянского.
Суд встал на сторону миланского гранда и вполне возможно, что коллектив из Флориды еще сменит название, которое последние несколько лет активно рекламировал один из владельцев клуба Дэвид Бекхэм.
А тут еще и первый в истории матч оказался проигран.
В товарищеской предсезонной встрече с "Филадельфией Юнион" был зафиксирован счет 2:1 далеко не в пользу "Интера".
Attacking fútbol. @LeeNguyen24 @mati_pellegrini and @luis_argudo26 have been been dangerous from the midfield in today’s preseason match. #InterMiamiCF pic.twitter.com/S6xDxuh0re— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 15, 2020
Но главный болельщик и владелец команды этого не видел.
Дэвид Бекхэм в это же время находился в Лондоне на неделе моды.
Легенда МЮ со всей своей семьей поддерживали Викторию, у которой был показ ее линии одежды.
Все прошло по высшему разряду, а бывшая певица получила бурю оваций.
Конечно же, Вика не могла не поблагодарить своих родных.
Дэвид дал понять, что для него главное – это семья.
La mejor 'modelo' de mamá Victoria Beckham ha presentado su nueva colección durante la London Fashion Week, pero ha sido Harper quien ha llamado la atención con un vestido diseñado por su madre mientras seguía atentamente el desfile desde el 'front row' con su familia. #harperbeckham #victoriabeckham #davidbeckham #romeobeckham #cruzbeckham #beckham #LFW #LondonFashionWeek #familia
А на первый официальный матч своего клуба он еще успеет.