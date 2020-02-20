Роскошные жены и подруги футболистов Бенфики. ФОТО
Вторые половинки главных звезд клуба
Уже сегодня "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".
Португальский клуб уже прибыл в Украину и готовится к игре.
Поддерживать игроков будут из вторые половинки.
Есть смысл присмотреться к красоткам, которые напрямую отвечают за настрой лидеров "орлов".
Сара
Певица и блогер – лучшая половина звездного новичка португальцев Юлиана Вайгля.
Амина
Эффектная жена форварда Хариса Сеферовича, которая нередко вступается за мужа в социальных сетях.
Эйприл
Еще одна певица и муза столпа обороны клуба Рубена Диаза.
Ана
Горячая красотка одной из главных звезд клуба Алекса Гримальдо.
Мария
Поддержка и опора лучшего бомбардира и ассистента команды Пиццы.