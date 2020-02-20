Роскошные жены и подруги футболистов Бенфики. ФОТО

Уже сегодня "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".

Португальский клуб уже прибыл в Украину и готовится к игре.

Поддерживать игроков будут из вторые половинки.

Есть смысл присмотреться к красоткам, которые напрямую отвечают за настрой лидеров "орлов".

Сара

Певица и блогер – лучшая половина звездного новичка португальцев Юлиана Вайгля.

Амина

Эффектная жена форварда Хариса Сеферовича, которая нередко вступается за мужа в социальных сетях.

Эйприл

Еще одна певица и муза столпа обороны клуба Рубена Диаза.

Ана

Горячая красотка одной из главных звезд клуба Алекса Гримальдо.

Мария

Поддержка и опора лучшего бомбардира и ассистента команды Пиццы.