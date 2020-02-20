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Роскошные жены и подруги футболистов Бенфики. ФОТО

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(2 голосов)

Вторые половинки главных звезд клуба

Роскошные жены и подруги футболистов Бенфики. ФОТО
UA-Футбол
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Уже сегодня "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".

Португальский клуб уже прибыл в Украину и готовится к игре.

Поддерживать игроков будут из вторые половинки.

Есть смысл присмотреться к красоткам, которые напрямую отвечают за настрой лидеров "орлов".

Сара

Певица и блогер – лучшая половина звездного новичка португальцев Юлиана Вайгля.

#mykonos #mykonosguide #greeceislands

Публикация от Sarah (@sarah.richmnd)

Амина

Эффектная жена форварда Хариса Сеферовича, которая нередко вступается за мужа в социальных сетях.

good night dreamers

Публикация от A M I N A SEFEROVIC (@minuminita)

o r a n g e.

Публикация от A M I N A SEFEROVIC (@minuminita)

Эйприл

Еще одна певица и муза столпа обороны клуба Рубена Диаза.

Ана

Горячая красотка одной из главных звезд клуба Алекса Гримальдо.

Peluchito

Публикация от Ana Fuster García (@anafusterg)

Ojalá aquí ahora

Публикация от Ana Fuster García (@anafusterg)

Мария

Поддержка и опора лучшего бомбардира и ассистента команды Пиццы.

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Комментарии (1)
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Bush_Dima (Чернігів)
20.02.2020 в 16:04
Ого, ну з такою підтримкою 3,14здець Шахтарю!
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