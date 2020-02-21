Роскошная жизнь: как живет Зинедин Зидан в Мадриде
Новое видео от Фолстена
Привет всем. На этот раз Фолстен представляет вашему вниманию новый выпуск рубрики "Роскошная жизнь". В этом видео вы увидите жизнь тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.
В этом видосе вы узнаете о его жене, детях, авто, зарплате, друзьях, хобби, доходах Зидана, а также о его жилье. Как говорится, собственными глазами не выходя из дома, увидите роскошную жизнь Зинедина Зидана.
Как же живет тренер Реала Зинедин Зидан и сколько он зарабатывает в "Реале"? Узнаете из этого видео.
Приятного просмотра!
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