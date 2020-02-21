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Роскошная жизнь: как живет Зинедин Зидан в Мадриде

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Новое видео от Фолстена

Роскошная жизнь: как живет Зинедин Зидан в Мадриде
Новина українською

Привет всем. На этот раз Фолстен представляет вашему вниманию новый выпуск рубрики "Роскошная жизнь". В этом видео вы увидите жизнь тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

В этом видосе вы узнаете о его жене, детях, авто, зарплате, друзьях, хобби, доходах Зидана, а также о его жилье. Как говорится, собственными глазами не выходя из дома, увидите роскошную жизнь Зинедина Зидана.

Как же живет тренер Реала Зинедин Зидан и сколько он зарабатывает в "Реале"? Узнаете из этого видео.

Приятного просмотра!

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Фолстен
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