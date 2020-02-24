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Сексуальные вторые половинки украинских футболистов становятся звездами в TikTok. ВИДЕО

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Сексуальные вторые половинки украинских футболистов становятся звездами в TikTok. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

TikTok стремительно завоевывает славу главной социальной сети нового поколения.

Все знаменитости, включая Виталия Кличка, уже завели там аккаунты.

В феврале к ним добавились даже гиганты мира моды – Gucci и Dolce&Gabbana.

Неудивительно, что и вторые половинки украинских футболистов уже давно там.

Уже давно свои музыкальные видео там выкладывает девушка Александра Сватка Дарья.

Сексуальные вторые половинки украинских футболистов становятся звездами в TikTok. ВИДЕО - изображение 1
@daaaaadii

Так сорил прям как я на заднем фоне #рек#хочуврек#рекомендации

RUDYIROMA САМЫЙ КЛАСС INSTAGRAM - rmusic.ru
@daaaaadii

Позочка делай фоточку #рекомендации#рек#хочуврек

оригинальный звук - vremaisteklo_vislovo
@daaaaadii

#рекомендации

оригинальный звук - kdaryaa

А сейчас к ней присоединилась еще и жена Максима Коваля.

Сексуальные вторые половинки украинских футболистов становятся звездами в TikTok. ВИДЕО - изображение 2
@karina_mi93

#втоп когда ты зарегался в тикток и не понимаешь, каким образом тут все по взмаху руки меняют образы

Absolutely Anything (feat. Or3o) - CG5

Карина уже записала веселое видео со звездой этой социальной сети Никитой Романовым (283 тысячи подписчиков в TikTok).

@karina_mi93

romnik666 огооооонь

оригинальный звук - karina_mi93

Если вы еще не завели аккаунт – вперед, скоро все будут там.

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В статье: Максим Коваль Александр Сваток Украинская Премьер-лига вТренде
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