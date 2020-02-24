Сексуальные вторые половинки украинских футболистов становятся звездами в TikTok. ВИДЕО
Будьте в тренде.
TikTok стремительно завоевывает славу главной социальной сети нового поколения.
Все знаменитости, включая Виталия Кличка, уже завели там аккаунты.
В феврале к ним добавились даже гиганты мира моды – Gucci и Dolce&Gabbana.
Неудивительно, что и вторые половинки украинских футболистов уже давно там.
Уже давно свои музыкальные видео там выкладывает девушка Александра Сватка Дарья.
@daaaaadii
Так сорил прям как я на заднем фоне #рек#хочуврек#рекомендацииRUDYIROMA САМЫЙ КЛАСС INSTAGRAM - rmusic.ru
@daaaaadii
Позочка делай фоточку #рекомендации#рек#хочуврекоригинальный звук - vremaisteklo_vislovo
@daaaaadii оригинальный звук - kdaryaa
А сейчас к ней присоединилась еще и жена Максима Коваля.
@karina_mi93
#втоп когда ты зарегался в тикток и не понимаешь, каким образом тут все по взмаху руки меняют образыAbsolutely Anything (feat. Or3o) - CG5
Карина уже записала веселое видео со звездой этой социальной сети Никитой Романовым (283 тысячи подписчиков в TikTok).
@karina_mi93
romnik666 огоооооньоригинальный звук - karina_mi93
Если вы еще не завели аккаунт – вперед, скоро все будут там.