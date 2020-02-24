Сексуальные вторые половинки украинских футболистов становятся звездами в TikTok. ВИДЕО

TikTok стремительно завоевывает славу главной социальной сети нового поколения.

Все знаменитости, включая Виталия Кличка, уже завели там аккаунты.

В феврале к ним добавились даже гиганты мира моды – Gucci и Dolce&Gabbana.

Неудивительно, что и вторые половинки украинских футболистов уже давно там.

Уже давно свои музыкальные видео там выкладывает девушка Александра Сватка Дарья.

А сейчас к ней присоединилась еще и жена Максима Коваля.

@karina_mi93 #втоп когда ты зарегался в тикток и не понимаешь, каким образом тут все по взмаху руки меняют образы Absolutely Anything (feat. Or3o) - CG5

Карина уже записала веселое видео со звездой этой социальной сети Никитой Романовым (283 тысячи подписчиков в TikTok).

Если вы еще не завели аккаунт – вперед, скоро все будут там.