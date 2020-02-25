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Сын Криштиану Роналду завел аккаунт в инстаграм и уже собрал полмиллиона подписчиков. ВИДЕО

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(2 голосов)

Миллион уже не за горами.

Сын Криштиану Роналду завел аккаунт в инстаграм и уже собрал полмиллиона подписчиков. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду-младший идет по стопам своего отца не только на футбольном поле.

Сегодня мальчик завел страницу в инстаграм.

За несколько часов 9-летний футболист собрал более полумиллиона подписчиков.

Здесь помог папа, разместивший ссылку на страницу сына у себя в сторис и отметив его на фото в ленте.

Учитывая тот факт, что Роналду-старший недавно перевалил за 200 миллионов подписчиков и закрепился в статусе самого популярного человека этой социальной сети – первый миллион "джуниору" покорится очень скоро.

Мальчик подписался на пять аккаунтов: отца и его девушку Джорджину Родригес, на бабушку Долорес и друга семьи Мигеля Пайшау, а также на аккаунт "Ювентуса".

Если с карьерой футболиста у парня не получиться – то карьера инстаграм-блогера ему уже обеспечена.

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В статье: Криштиану Роналду Серия А Ювентус (Италия) вТренде
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Комментарии (1)
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almostfullmoon (Днепропетровск)
25.02.2020 в 15:07
Название акка наверно год придумывал
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