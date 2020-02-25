Сын Криштиану Роналду завел аккаунт в инстаграм и уже собрал полмиллиона подписчиков. ВИДЕО

Криштиану Роналду-младший идет по стопам своего отца не только на футбольном поле.

Сегодня мальчик завел страницу в инстаграм.

За несколько часов 9-летний футболист собрал более полумиллиона подписчиков.

Здесь помог папа, разместивший ссылку на страницу сына у себя в сторис и отметив его на фото в ленте.

Учитывая тот факт, что Роналду-старший недавно перевалил за 200 миллионов подписчиков и закрепился в статусе самого популярного человека этой социальной сети – первый миллион "джуниору" покорится очень скоро.

Мальчик подписался на пять аккаунтов: отца и его девушку Джорджину Родригес, на бабушку Долорес и друга семьи Мигеля Пайшау, а также на аккаунт "Ювентуса".

Если с карьерой футболиста у парня не получиться – то карьера инстаграм-блогера ему уже обеспечена.