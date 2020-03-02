Неймар начал встречаться с бывшей девушкой автора гимна ЧМ-2018. ФОТО

Неймар - знаменитый ловелас.

Список бывших подружек бразильца уже давно перевалил за третий десяток, причем это только известных.

Однако, в последнее время слухов о его личной жизни стало значительно меньше.

Уже даже пошли разговоры о том, что игрок страдает без актрисы Бруны Маркезини, с которой встречался дольше всех.

Но кажется, дела на личном фронте у бразильца налаживаются.

В прошлом месяце футболист отпраздновал свой день рождения в компании модели и певицы Наталии Барулич.

Американка известна не столько своим творчеством, сколько своими предыдущими отношениями с мегапопулярным музыкальным исполнителем Малумой.

Колумбиец дико популярен (шесть клипов с его участием перевалили за миллиард просмотров на YouTube и еще один на подходе), а его расставание с девушкой активно обсуждалось в музыкальном мире.

Футбольным фанатам Малума известен в качестве автора гимна чемпионата мира 2018-го года.

Сложно сказать, надолго ли этот союз певицы и футболисто - но девушка действительно эффектная, игрока можно понять.