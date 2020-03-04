Наполи представил линейку модной одежды с логотипом клуба. ФОТО
В Италии это нормально.
Италия и мода – это синонимы.
Конечно же, это касается и футбола.
На днях "Наполи" представил новую линию одежды в коллаборации с брендом GCDS.
Получилось в лучших традициях современной моды – ярко и провокационно.
А вы бы стали такое носить?
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