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Наполи представил линейку модной одежды с логотипом клуба. ФОТО

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В Италии это нормально.

Наполи представил линейку модной одежды с логотипом клуба. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Италия и мода – это синонимы.

Конечно же, это касается и футбола.

На днях "Наполи" представил новую линию одежды в коллаборации с брендом GCDS.

Получилось в лучших традициях современной моды – ярко и провокационно.

А вы бы стали такое носить?

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В статье: Серия А Наполи (Италия) вТренде
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