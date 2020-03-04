Наполи представил линейку модной одежды с логотипом клуба. ФОТО

Италия и мода – это синонимы.

Конечно же, это касается и футбола.

На днях "Наполи" представил новую линию одежды в коллаборации с брендом GCDS.

Получилось в лучших традициях современной моды – ярко и провокационно.

А вы бы стали такое носить?