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У Антонио Кассано великолепная жена - звезда водного поло. ФОТО

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Теперь она главная звезда семьи.

У Антонио Кассано великолепная жена - звезда водного поло. ФОТО
UA-Футбол
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Антонио Кассано не играл в футбол с 2016-го года, несколько раз завершал карьеру, а сейчас регулярно напоминает о себе, активно высказываясь на самые разные темы – от конфликта Роналду и Сарри до сравнений себя с Месси.

Похоже, он действительно завязал с футболом, сосредоточившись на семье.

Вся карьера Кассано сопровождалась конфликтами и скандалами – и всегда рядом с ним была Каролина Марчиалис.

Пара вместе уже больше 10 лет.

В 2011-м году у них родился первый сын Кристофер, а спустя еще два года – второй сын Лионель.

При всем этом Каролина продолжает активную карьеру профессиональной ватерполистки.

Красотка выступает за команду «Рапалло» и даже завоевала место в сборной Италии.

Параллельно с этим девушка ведет инстаграм, где дает полезные советы по правильному питанию, тренировкам и просто балует поклонников эффектными фото.

Да уж, Антонио можно только позавидовать – теперь не он главная звезда в семье.

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В статье: Антонио Кассано Серия А вТренде
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