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Kappa создает уникальный дизайн для футбольных клубов, который заставит вас вспомнить 90-е. ФОТО

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Выглядит очень круто.

Kappa создает уникальный дизайн для футбольных клубов, который заставит вас вспомнить 90-е. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

В наше время большой футбол делят между собой гиганты из Nike и Adidas, оставляя другим брендам только крошки с барского стола.

Однако, это вполне может быть плюсом. Пока монстры с огромной нагрузкой штампуют для топ-клубов шаблонные комплекты один за другим, бренды поменьше имеют свободу фантазии и порой выдумывают действительно интересные концепты.

Kappa – это хорошо знакомая многим марка. В 90-х и начале 00-х люди в одежде или обуви с характерным логотипом встречались не реже, чем в "адидасах". В футбольном мире этот итальянский бренд не претендует на лидирующие позиции, но имеет заметных клиентов, вроде "Астон Виллы", "Бетиса", "Монако", "Наполи" и "Дженоа".

И сложно спорить с тем, что формы этих клубов выглядят действительно эффектно.

В дизайне Kappa сохраняется вот этот олдскульный дух, который активно эксплуатируют, скрещивая футбольную форму с повседневным стилем.

Выглядит круто и обязательно должно освежить в памяти некоторых людей воспоминания из прошлого.

"Дженоа"

"Астон Вилла"

"Монако"

"Бетис"

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В статье: Английская Премьер-лига Серия А Лига 1 Бетис (Севилья) Ла Лига Наполи (Италия) Монако (Франция) Астон Вилла вТренде
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