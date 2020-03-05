Kappa создает уникальный дизайн для футбольных клубов, который заставит вас вспомнить 90-е. ФОТО
Выглядит очень круто.
В наше время большой футбол делят между собой гиганты из Nike и Adidas, оставляя другим брендам только крошки с барского стола.
Однако, это вполне может быть плюсом. Пока монстры с огромной нагрузкой штампуют для топ-клубов шаблонные комплекты один за другим, бренды поменьше имеют свободу фантазии и порой выдумывают действительно интересные концепты.
Kappa – это хорошо знакомая многим марка. В 90-х и начале 00-х люди в одежде или обуви с характерным логотипом встречались не реже, чем в "адидасах". В футбольном мире этот итальянский бренд не претендует на лидирующие позиции, но имеет заметных клиентов, вроде "Астон Виллы", "Бетиса", "Монако", "Наполи" и "Дженоа".
И сложно спорить с тем, что формы этих клубов выглядят действительно эффектно.
В дизайне Kappa сохраняется вот этот олдскульный дух, который активно эксплуатируют, скрещивая футбольную форму с повседневным стилем.
Выглядит круто и обязательно должно освежить в памяти некоторых людей воспоминания из прошлого.
"Дженоа"
"Астон Вилла"
"Монако"
"Бетис"