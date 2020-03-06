Суперзвезда PornHub рассказала об ухаживаниях футболиста. Скорее всего, это игрок Реала. ФОТО

Лана Роудс – широко известная актриса в жанре фильмов для взрослых.

О ее популярности говорят хотя бы 8 миллионов подписчиков в инстаграме, где она публикует свои откровенные фото.

Как оказалось, среди ее фанатов есть и звезды футбола.

В видеоблоге своего бойфренда Майка Майлака девушка рассказала о том, как к ней покатывал футболист.

"Мне в личные сообщения начал писать футболист с контрактом в 80 миллионов долларов", - призналась актриса.

На расспросы ее подруг о личности спортсмена она сказала только то, что у него 43 миллиона подписчиков в инстаграм.

На самом деле, этот факт существенно сужает список возможных кандидатов на роль ухажера порнозвезды.

Ролик был опубликован 25 февраля, а потому с тех пор данные по подписчикам могли измениться.

Но под эти критерии подходят звезды "Реала" Хамес Родригес (45 миллионов подписчиков), Гарет Бэйл (43 миллиона), Марсело (44 миллиона), а также сам Златан Ибрагимович (42 миллиона).

А если убрать из этого списка примерных семьянинов Марсело и Златана, а Бэйл мог заинтересоваться Ланой только если бы она вела блог о гольфе (да и Гарет тоже недавно женился) – то остается только Хамес.

У колумбийца сейчас вагон свободного времени, на поле он появляется только по праздникам – а потому может себе позволить флирт с порнозвездой.

Да и если посмотреть на предыдущих подруг игрока, можно сделать вывод, что Лана вполне вписывается в типаж девушек, которые нравятся Хамесу.

Да и госпожа Роудс будет уже не первой порнозвездой, к которой футболист проявляет внимание.