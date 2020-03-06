Эден Азар после операции в США посетил баскетбольный матч и встретился с легендой Реала. ВИДЕО
Крайне символичная встреча.
Явно не так себе представлял Эден Азар начало карьеры в мадридском "Реале".
Критика за плохую форму, травмы, потом снова критика и снова травмы – вот и все достижения бельгийца в Испании.
Не так давно стало известно, что футболист пропустит около двух месяцев и хорошо, если успеет вернуться к Евро.
Вчера клуб отчитался, что Эден успешно прооперирован в США.
А если уж прилетел в Штаты – то почему бы не совместить приятное с полезным?
Футболист стал гостем на баскетбольном матче между "Даллас Маверикс" и "Нью-Орлеан Пеликанс".
После игры он встретился с главными звездами команды-хозяев – Лукой Дончичем и Кристапсом Порзингисом.
С Лукой Эден обменялся футболками.
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Еден Азар був у США на операції - а заразом вирішив подивитися баскетбол та зустрітися з колишньою зіркою "Реала" Лукою Дончічем #uafootball #ukrainefootball #doncic #hazard #nba #dallasmavericks #mavs #realmadrid #football #footballvideos #footballvideo #footballplayer #basketball
Примечательно в этой ситуации то, что Дончич уже выступал за "Реал" (только баскетбольный) именно под седьмым номером, неоднократно выигрывал чемпионат страны и Евролигу в качестве главной звезды команды.
Потому его вполне можно назвать легендой "сливочных".