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Эден Азар после операции в США посетил баскетбольный матч и встретился с легендой Реала. ВИДЕО

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Крайне символичная встреча.

Эден Азар после операции в США посетил баскетбольный матч и встретился с легендой Реала. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Явно не так себе представлял Эден Азар начало карьеры в мадридском "Реале".

Критика за плохую форму, травмы, потом снова критика и снова травмы – вот и все достижения бельгийца в Испании.

Не так давно стало известно, что футболист пропустит около двух месяцев и хорошо, если успеет вернуться к Евро.

Вчера клуб отчитался, что Эден успешно прооперирован в США.

А если уж прилетел в Штаты – то почему бы не совместить приятное с полезным?

Футболист стал гостем на баскетбольном матче между "Даллас Маверикс" и "Нью-Орлеан Пеликанс".

После игры он встретился с главными звездами команды-хозяев – Лукой Дончичем и Кристапсом Порзингисом.

С Лукой Эден обменялся футболками.

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Примечательно в этой ситуации то, что Дончич уже выступал за "Реал" (только баскетбольный) именно под седьмым номером, неоднократно выигрывал чемпионат страны и Евролигу в качестве главной звезды команды.

Потому его вполне можно назвать легендой "сливочных".

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) НБА Кристапс Порзингис вТренде Лука Дончич Даллас Мэверикс
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