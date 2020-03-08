Они могут соблазнить вашу жену. ТОП-10 самых сексуальных футболистов. ФОТО
По версии британских женщин.
Накануне международного женского дня известный британский таблоид The Sun провел опрос среди представительниц прекрасной половины человечества.
Целью было определить самых сексуальных и обаятельных футболистов.
Итоговый рейтинг получил название «Они могут увести вашу жену».
10-е место – Серхио Рамос
Примерный семьянин в обычной жизни, на поле превращается в плохого парня – женщины таких любят.
9-е место – Лионель Месси
Абсолютный антипод предыдущего персонажа, которому даже татуировки и борода не особо помогают в аспекте брутальности.
8-е место – Криштиану Роналду
Может дело в косичке, но знаменитый плейбой не смог завоевать сердца британских женщин.
7-е место – Жерар Пике
Защитник «Барселоны» смог завоевать даже суперзвезду и секс-символ поколения Шакиру – это говорит само за себя.
6-е место – Оливье Жиру
Француз все реже появляется на поле, но благодаря эффектной внешности остается любимцем у женской аудитории.
5-е место – Марко Асенсио
Жгучий смуглолицый брюнет – беспроигрышный вариант в вопросе завоевания женских сердец.
4-е место – Андре Гомес
Португалец недавно вернулся на поле после жуткого перелома, явно порадовав своих фанаток.
3-е место – Рубен Лофтус-Чик
Ну это же британские женщины, не будем ставить под сомнение их выбор.
2-е место – Пауло Газзанига
Аргентинец зачастую довольствуется ролью второго номера в клубе, а потому и здесь расположился на втором месте.
1-е место – Дэвид Бекхэм
Разве были какие-то сомнения в признанном секс-символе?