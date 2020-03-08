Они могут соблазнить вашу жену. ТОП-10 самых сексуальных футболистов. ФОТО

Накануне международного женского дня известный британский таблоид The Sun провел опрос среди представительниц прекрасной половины человечества.

Целью было определить самых сексуальных и обаятельных футболистов.

Итоговый рейтинг получил название «Они могут увести вашу жену».

10-е место – Серхио Рамос

Примерный семьянин в обычной жизни, на поле превращается в плохого парня – женщины таких любят.

9-е место – Лионель Месси

Абсолютный антипод предыдущего персонажа, которому даже татуировки и борода не особо помогают в аспекте брутальности.

8-е место – Криштиану Роналду

Может дело в косичке, но знаменитый плейбой не смог завоевать сердца британских женщин.

7-е место – Жерар Пике

Защитник «Барселоны» смог завоевать даже суперзвезду и секс-символ поколения Шакиру – это говорит само за себя.

6-е место – Оливье Жиру

Француз все реже появляется на поле, но благодаря эффектной внешности остается любимцем у женской аудитории.

5-е место – Марко Асенсио

Жгучий смуглолицый брюнет – беспроигрышный вариант в вопросе завоевания женских сердец.

4-е место – Андре Гомес

Португалец недавно вернулся на поле после жуткого перелома, явно порадовав своих фанаток.

3-е место – Рубен Лофтус-Чик

Ну это же британские женщины, не будем ставить под сомнение их выбор.

2-е место – Пауло Газзанига

Аргентинец зачастую довольствуется ролью второго номера в клубе, а потому и здесь расположился на втором месте.

1-е место – Дэвид Бекхэм

Разве были какие-то сомнения в признанном секс-символе?