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Они могут соблазнить вашу жену. ТОП-10 самых сексуальных футболистов. ФОТО

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(4 голосов)

По версии британских женщин.

Они могут соблазнить вашу жену. ТОП-10 самых сексуальных футболистов. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Накануне международного женского дня известный британский таблоид The Sun провел опрос среди представительниц прекрасной половины человечества.

Целью было определить самых сексуальных и обаятельных футболистов.

Итоговый рейтинг получил название «Они могут увести вашу жену».

10-е место – Серхио Рамос

Примерный семьянин в обычной жизни, на поле превращается в плохого парня – женщины таких любят.

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Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

9-е место – Лионель Месси

Абсолютный антипод предыдущего персонажа, которому даже татуировки и борода не особо помогают в аспекте брутальности.

8-е место – Криштиану Роналду

Может дело в косичке, но знаменитый плейбой не смог завоевать сердца британских женщин.

7-е место – Жерар Пике

Защитник «Барселоны» смог завоевать даже суперзвезду и секс-символ поколения Шакиру – это говорит само за себя.

Tartufo bianco. @shakira

Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique)

6-е место – Оливье Жиру

Француз все реже появляется на поле, но благодаря эффектной внешности остается любимцем у женской аудитории.

Christmas vibe. #CFC #Chelsea

Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

5-е место – Марко Асенсио

Жгучий смуглолицый брюнет – беспроигрышный вариант в вопросе завоевания женских сердец.

4-е место – Андре Гомес

Португалец недавно вернулся на поле после жуткого перелома, явно порадовав своих фанаток.

3-е место – Рубен Лофтус-Чик

Ну это же британские женщины, не будем ставить под сомнение их выбор.

2-е место – Пауло Газзанига

Аргентинец зачастую довольствуется ролью второго номера в клубе, а потому и здесь расположился на втором месте.

Публикация от Paulo Gazzaniga (@gazzanigapaulo)

1-е место – Дэвид Бекхэм

Разве были какие-то сомнения в признанном секс-символе?

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм вТренде
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Комментарии (3)
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knmua(Киев) (Киев)
08.03.2020 в 11:57
Автор, это твою жену... они все... сначала по очереди... а потом все вместе...
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Romerik (YNWA)
08.03.2020 в 11:20
Бл*ть, я не пойму, вы ещё и г*вно контент один в одного воруете что-ли.... Вчера почти такая же "супер новость" была у ТСН в Ютубе... И главное не смотру их, но это г*вно все равно как то показывается на глаза...
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oda1979 (Запорожье)
08.03.2020 в 10:45
Где Ярмоленко?????
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