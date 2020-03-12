Секс-символ итальянской журналистики отдыхает на горнолыжном курорте в разгар эпидемии. ФОТО
Нельзя падать духом.
Дилетта Леотта – одна из самых узнаваемых спортивных телеведущих и признанный секс-символ итальянского футбола.
В стране бушует эпидемия коронавируса, из-за которого уже приостановили Серию А.
Выехать за границу очень сложно, но это не значит, что во время карантина нельзя хорошо провести время.
Яркая блондинка порадовала 6 миллионов своих поклонников в инстаграме фотографиями с горнолыжного курорта.
Курмайёр – известное место для всех любителей покататься на лыжах и ощутить чистоту горного воздуха.
А сама Дилетта даже в специальном костюме выглядит женственно и сексуально.
Что и отметили фанаты в комментариях.
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Комментарии (1)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
12.03.2020 в 15:31
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