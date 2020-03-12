Секс-символ итальянской журналистики отдыхает на горнолыжном курорте в разгар эпидемии. ФОТО

Дилетта Леотта – одна из самых узнаваемых спортивных телеведущих и признанный секс-символ итальянского футбола.

В стране бушует эпидемия коронавируса, из-за которого уже приостановили Серию А.

Выехать за границу очень сложно, но это не значит, что во время карантина нельзя хорошо провести время.

Яркая блондинка порадовала 6 миллионов своих поклонников в инстаграме фотографиями с горнолыжного курорта.

Курмайёр – известное место для всех любителей покататься на лыжах и ощутить чистоту горного воздуха.

А сама Дилетта даже в специальном костюме выглядит женственно и сексуально.

Что и отметили фанаты в комментариях.