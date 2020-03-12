  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Секс-символ итальянской журналистики отдыхает на горнолыжном курорте в разгар эпидемии. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Нельзя падать духом.

Секс-символ итальянской журналистики отдыхает на горнолыжном курорте в разгар эпидемии. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Дилетта Леотта – одна из самых узнаваемых спортивных телеведущих и признанный секс-символ итальянского футбола.

LIVE

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

В стране бушует эпидемия коронавируса, из-за которого уже приостановили Серию А.

Выехать за границу очень сложно, но это не значит, что во время карантина нельзя хорошо провести время.

Pigiama party

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Яркая блондинка порадовала 6 миллионов своих поклонников в инстаграме фотографиями с горнолыжного курорта.

Курмайёр – известное место для всех любителей покататься на лыжах и ощутить чистоту горного воздуха.

Pranzo nell’infinito

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

А сама Дилетта даже в специальном костюме выглядит женственно и сексуально.

Что и отметили фанаты в комментариях.

Primo giorno in montagna

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Una giornata meravigliosa

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Ciaspolando sotto la neve

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А вТренде
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rjhxb61@ukr.net (киев)
12.03.2020 в 15:31
..Курорта ? На курорта - пусть отдыхает, лол))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...