Карлос Де Пена отпраздновал день рождения в компании партнеров по команде. ВИДЕО

С каждым днем людям все страшнее заглядывать в сводки новостей.

Коронавирусом заразился очередной футболист, остановлен очередной чемпионат – новости одна хуже другой.

В этом мире нужно было что-то позитивное.

Вчера свой 28-й день рождения отметил Карлос Де Пена.

На скромном праздновании дома у футболиста присутствовали его партнеры по команде Фран Соль и Миккель Дуэлунд.

Получилось очень тепло и лампово.

А Карлосу можно только пожелать здоровья (а как же иначе) и карьерных успехов.