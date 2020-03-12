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Карлос Де Пена отпраздновал день рождения в компании партнеров по команде. ВИДЕО

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Минутка позитива.

Карлос Де Пена отпраздновал день рождения в компании партнеров по команде. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

С каждым днем людям все страшнее заглядывать в сводки новостей.

Коронавирусом заразился очередной футболист, остановлен очередной чемпионат – новости одна хуже другой.

В этом мире нужно было что-то позитивное.

Вчера свой 28-й день рождения отметил Карлос Де Пена.

На скромном праздновании дома у футболиста присутствовали его партнеры по команде Фран Соль и Миккель Дуэлунд.

Получилось очень тепло и лампово.

А Карлосу можно только пожелать здоровья (а как же иначе) и карьерных успехов.

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В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига вТренде Миккель Дуэлунд Фран Сол Карлос де Пена
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