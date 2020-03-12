Карлос Де Пена отпраздновал день рождения в компании партнеров по команде. ВИДЕО
Минутка позитива.
С каждым днем людям все страшнее заглядывать в сводки новостей.
Коронавирусом заразился очередной футболист, остановлен очередной чемпионат – новости одна хуже другой.
В этом мире нужно было что-то позитивное.
Вчера свой 28-й день рождения отметил Карлос Де Пена.
На скромном праздновании дома у футболиста присутствовали его партнеры по команде Фран Соль и Миккель Дуэлунд.
Получилось очень тепло и лампово.
А Карлосу можно только пожелать здоровья (а как же иначе) и карьерных успехов.
Хвилинка добра та радості у вихорі жахливих новин про коронавірус - Карлос Де Пена відсвяткував свій 28-й день народження у компанії Франа Соля та Міккеля Дуелунда #uafootball #ukrainefootball #dynamokyiv #украинскийфутбол #українськийфутбол #футболукраїни #динамокиїв #динамокиев