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Мой руки и оставайся дома. Звезды футбола запустили новый челлендж в социальных сетях. ВИДЕО

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Придерживайтесь элементарных правил безопасности.

Мой руки и оставайся дома. Звезды футбола запустили новый челлендж в социальных сетях. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Футболисты уже давно не просто спортсмены, которые гоняют мяч пару раз в неделю.

Игроки сегодня – это лидеры мнений с огромной аудиторией персональных фанатов.

А потому в тяжелые времена на них также ложиться обязанность доносить до людей правильные мысли.

Способ тоже был выбран современный – челлендж.

Маттейс Де Лигт, Гранит Джака, Шкордан Мустафи, Федерико Кьеза, Рики Пуч, Билли Гилмор и другие известные исполнители запустили челлендж Stay at home.

На видео футболисты демонстративно моют руки и чеканят мяч.

Цель акции – привлечь внимание общественности к элементарным нормам предосторожности во время эпидемии.

Безусловно, правильное начинание от спортсменов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Серия А Барселона Ювентус (Италия) Челси (Лондон) Ла Лига вТренде
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