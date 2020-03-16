Мой руки и оставайся дома. Звезды футбола запустили новый челлендж в социальных сетях. ВИДЕО
Придерживайтесь элементарных правил безопасности.
Футболисты уже давно не просто спортсмены, которые гоняют мяч пару раз в неделю.
Игроки сегодня – это лидеры мнений с огромной аудиторией персональных фанатов.
А потому в тяжелые времена на них также ложиться обязанность доносить до людей правильные мысли.
Способ тоже был выбран современный – челлендж.
Маттейс Де Лигт, Гранит Джака, Шкордан Мустафи, Федерико Кьеза, Рики Пуч, Билли Гилмор и другие известные исполнители запустили челлендж Stay at home.
The #StayAtHomeChallenge is ONRemember the steps: ⠀ Put soap and water on your hands. Wash your hands for 20 seconds while juggling Try to not let the ball bounce! ⠀ Shout out to @shkodranmustafi @dejan.k10 @donnyvdbeek @denissuarezfernandez @orkunkokcu @ryanbabel @mitchelldijks @fabriziorom @cameronmoules for these awesome attempts!
На видео футболисты демонстративно моют руки и чеканят мяч.
Цель акции – привлечь внимание общественности к элементарным нормам предосторожности во время эпидемии.
Безусловно, правильное начинание от спортсменов.