Мой руки и оставайся дома. Звезды футбола запустили новый челлендж в социальных сетях. ВИДЕО

Футболисты уже давно не просто спортсмены, которые гоняют мяч пару раз в неделю.

Игроки сегодня – это лидеры мнений с огромной аудиторией персональных фанатов.

А потому в тяжелые времена на них также ложиться обязанность доносить до людей правильные мысли.

Способ тоже был выбран современный – челлендж.

Маттейс Де Лигт, Гранит Джака, Шкордан Мустафи, Федерико Кьеза, Рики Пуч, Билли Гилмор и другие известные исполнители запустили челлендж Stay at home.

На видео футболисты демонстративно моют руки и чеканят мяч.

Цель акции – привлечь внимание общественности к элементарным нормам предосторожности во время эпидемии.

Безусловно, правильное начинание от спортсменов.