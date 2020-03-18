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Футболисты тоже люди: за кем следят в Инстаграме Месси, Буффон и Холанд

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Свежий видос от Фолстена

Футболисты тоже люди: за кем следят в Инстаграме Месси, Буффон и Холанд
Новина українською

Всем привет, друзья. Сегодня Фолстен предлагает посмотреть новое видео в новом формате.

В нем он расскажет вам, за кем следят в Инстаграм легендарный игрок "Барселоны" Лео Месси, юный талант "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд и нестареющий топ-вратарь Джанлуиджи Буффон.

Приятного просмотра!

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В статье: Лионель Месси Джанлуиджи Буффон Усэйн Болт Фолстен Эрлинг Холанд
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