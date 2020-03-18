Футболисты тоже люди: за кем следят в Инстаграме Месси, Буффон и Холанд
Свежий видос от Фолстена
Всем привет, друзья. Сегодня Фолстен предлагает посмотреть новое видео в новом формате.
В нем он расскажет вам, за кем следят в Инстаграм легендарный игрок "Барселоны" Лео Месси, юный талант "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд и нестареющий топ-вратарь Джанлуиджи Буффон.
Приятного просмотра!
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