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Сексуальные танцы с подругами и навыки работы языком - Ира Морозюк зажигает в карантине. ВИДЕО

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(1 голосов)

Скучно точно не будет.

Сексуальные танцы с подругами и навыки работы языком - Ира Морозюк зажигает в карантине. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Украина официально ушла на карантин во избежание распространения коронавируса.

Людей отправляют работать дистанционно либо оформляют отпуска.

Потому многие вынуждены скучать в четырех станах и искать, чем бы заняться.

Со скукой всегда готова бороться Ирина Морозюк.

Жена украинского футболиста регулярно радует своих фанатов эффектными видео.

Девушке не чуждо чувство юмора, что она и демонстрирует в своих роликах.

Ну и без щепотки сексуальности не обходится, конечно же.

#trymechallenge

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

vs

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Another girls / me

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

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В статье: вТренде Ирина Морозюк
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Комментарии (4)
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MU7710 (Тегусигальпа )
19.03.2020 в 16:42
по ходу это не мужики,терпеть такие выходки...своих недожён..
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fcchauka (Днепр)
19.03.2020 в 16:18
Зачем эта шлюха здесь?
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DimaADI (Днепр)
19.03.2020 в 16:15
Первый пост в статье 24 февраля, второй 29 февраля, дальше 8 и 10 марта, о карантине в Украине и речи не было, и только последний пост "чем занимаются другие девушки на карантине..." сделан вчера. Заголовок статьи : "... Ира Морозюк зажигает в карантине... Я сдержусь и не буду оскорблять автора статьи...
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0
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alex.belogubko (одесса)
19.03.2020 в 15:50
почему молчит Морозюк --она позорит его своим языком и видом
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