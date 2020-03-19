Думаю, коронавирус - фейк. Александр Алиев прогулялся по улицам Киева во время карантина. ВИДЕО

Весь мир в панике – коронавирус с каждым днем уносит жизни сотен и тысяч людей, а зараженных все больше и больше.

Но чтобы убедить Александра Алиева нужно что-то более весомое.

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины прогулялся сегодня по улицам Киева и решил, что коронавирус – фейк.

А что вы думаете?

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