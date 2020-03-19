  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Думаю, коронавирус - фейк. Александр Алиев прогулялся по улицам Киева во время карантина. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Звучит логично.

Думаю, коронавирус - фейк. Александр Алиев прогулялся по улицам Киева во время карантина. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Весь мир в панике – коронавирус с каждым днем уносит жизни сотен и тысяч людей, а зараженных все больше и больше.

Но чтобы убедить Александра Алиева нужно что-то более весомое.

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины прогулялся сегодня по улицам Киева и решил, что коронавирус – фейк.

А что вы думаете?

Подписывайтесь на Instagram UA-Футбол и узнавайте обо всем первыми!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Алиев Динамо (Киев) вТренде коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alexfc (Киев)
19.03.2020 в 12:25
Пофигисты заболевают первыми. Так что удачи Саньку. А так все равно все общество должно переболеть, чтобы выработался имунитет. Но не одномоментно, иначе смертность будет выше 5-7 %, а в периоде хотя бы до года. А здравые люди нужны чтобы поменьше была нагрузка на больницы.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...