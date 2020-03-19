Зинченко на карантине - пустые полки в магазинах и отличные подачи Влады Седан. ВИДЕО
Грустные будни Манчестера.
Коронавирус накрыл практически всю Европу.
Его верный союзник – паника, заставляющая людей сметать все с полок магазинов.
Манчестер – не исключение.
Александр Зинченко хотел зайти в супермаркет и прикупить немного мяса на ужин, но обнаружил только пустоту.
Подписывайтесь на Instagram UA-Футбол и узнавайте обо всем первыми!
Олександр Зінченко хотів зайти в супермаркет прикупити м'яса на вечерю - але знайшов тільки порожні полиці #uafootball #ukrainefootball #zinchenko #manchestercity #mancity #epl #englishpremierleague #coronavirus #украинскийфутбол #українськийфутбол #футболукраїни #зінченко
Его эмоции крайне красноречивы.
Дома футболист "Манчестер Сити" точно не засиживается.
Когда не катается по магазинам, игрок тренируется.
Ассистирует ему, конечно же, Влада Седан.
Нужно признать, ее подачи не хуже, чем у самого Александра.