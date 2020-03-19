Зинченко на карантине - пустые полки в магазинах и отличные подачи Влады Седан. ВИДЕО

Коронавирус накрыл практически всю Европу.

Его верный союзник – паника, заставляющая людей сметать все с полок магазинов.

Манчестер – не исключение.

Александр Зинченко хотел зайти в супермаркет и прикупить немного мяса на ужин, но обнаружил только пустоту.

Его эмоции крайне красноречивы.

Дома футболист "Манчестер Сити" точно не засиживается.

Когда не катается по магазинам, игрок тренируется.

Ассистирует ему, конечно же, Влада Седан.

Нужно признать, ее подачи не хуже, чем у самого Александра.