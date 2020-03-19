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Давай уже туалетную бумагу, очень надо. Креативный ролик от Пятова и Беднякова. ВИДЕО

Новости
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Получилось очень забавно.

Давай уже туалетную бумагу, очень надо. Креативный ролик от Пятова и Беднякова. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Популярный флешмоб StayAtHome, в рамках которого футболисты призывают оставаться дома и соблюдать правила безопасности во время карантина – активно расползается по сети.

Добрался он и до Украины.

Наши футболиста с креативом отнеслись к процессу.

К примеру, Андрей Пятов с телеведущим Андреем Бедняковым разыграли забавную сценку.

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Главное правильно донести посыл – будьте осторожны и не рискуйте здоровьем (своим и окружающих).

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В статье: Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига Пятов вТренде
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