Давай уже туалетную бумагу, очень надо. Креативный ролик от Пятова и Беднякова. ВИДЕО
Получилось очень забавно.
Популярный флешмоб StayAtHome, в рамках которого футболисты призывают оставаться дома и соблюдать правила безопасности во время карантина – активно расползается по сети.
Добрался он и до Украины.
Наши футболиста с креативом отнеслись к процессу.
К примеру, Андрей Пятов с телеведущим Андреем Бедняковым разыграли забавную сценку.
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Андрій Пятов та телеведучий Андрій Бєдняков продемонструвати зворотною сторону популярного флешмобу StayAtHome #uafootball #ukrainefootball #footballfun #footballvideos #footballvideo #shakhtar #украинскийфутбол #українськийфутбол #футболукраїни #шахтардонецьк #шахтердонецк
Главное правильно донести посыл – будьте осторожны и не рискуйте здоровьем (своим и окружающих).