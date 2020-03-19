Давай уже туалетную бумагу, очень надо. Креативный ролик от Пятова и Беднякова. ВИДЕО

Популярный флешмоб StayAtHome, в рамках которого футболисты призывают оставаться дома и соблюдать правила безопасности во время карантина – активно расползается по сети.

Добрался он и до Украины.

Наши футболиста с креативом отнеслись к процессу.

К примеру, Андрей Пятов с телеведущим Андреем Бедняковым разыграли забавную сценку.

Главное правильно донести посыл – будьте осторожны и не рискуйте здоровьем (своим и окружающих).