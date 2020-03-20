  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Звезда ПСЖ весь день издевался над отцом в его день рождения. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Вот это подарок.

Звезда ПСЖ весь день издевался над отцом в его день рождения. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Марко Верратти, как и большинство футболистов в европейских чемпионатах, находится на карантине.

Но скучать итальянцу не приходится.

Как раз вчера у отца футболиста был день рождения.

И любящий сын отлично поздравил папу.

Весь день Марко издевался над бедным отцом, доставая его мелкими шалостями.

Получилось забавно и даже мило.

Nonostante tutto sei il migliore

Публикация от Marco Verratti (@marco_verratti92)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марко Верратти Лига 1 ПСЖ вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...