Звезда ПСЖ весь день издевался над отцом в его день рождения. ВИДЕО
Вот это подарок.
Марко Верратти, как и большинство футболистов в европейских чемпионатах, находится на карантине.
Но скучать итальянцу не приходится.
Как раз вчера у отца футболиста был день рождения.
И любящий сын отлично поздравил папу.
Весь день Марко издевался над бедным отцом, доставая его мелкими шалостями.
Получилось забавно и даже мило.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...