Звезда ПСЖ весь день издевался над отцом в его день рождения. ВИДЕО

Марко Верратти, как и большинство футболистов в европейских чемпионатах, находится на карантине.

Но скучать итальянцу не приходится.

Как раз вчера у отца футболиста был день рождения.

И любящий сын отлично поздравил папу.

Весь день Марко издевался над бедным отцом, доставая его мелкими шалостями.

Получилось забавно и даже мило.