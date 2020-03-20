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Девушка Криштиану Роналду нарушила условия карантина и подвергла игрока риску ради шопинга. ФОТО

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Не для того Криш уезжал из Италии, чтобы рисковать здоровьем на родине.

Девушка Криштиану Роналду нарушила условия карантина и подвергла игрока риску ради шопинга. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Футболистам нелегко находиться на карантине и многие уже начинают откровенно сходить с ума.

Но не менее сложно и их вторым половинкам – ведь по новым правилам им нельзя ходить на шопинг.

Кажется, выдерживают не все.

Португальские СМИ заметили в одном из торговых центров Джорджину Родригес – невесту Криштиану Роналду.

Португалец покинул Италию и сейчас находится в изоляции на родине.

Власти страны настоятельно рекомендуют всем жителям выходить из дома только за продуктами и товарами первой необходимости.

Судя по всему, девушка не выдержала и отправилась за покупками.

За это ей тут же прилетело – в сети на красотку тут же обрушилась волна критики за создание угрозы здоровью КриРо.

Хотя возможно Джорджина решилась на риск ради подарка любимому на День Отца, который в Португалии праздновали вчера.

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В статье: Криштиану Роналду Серия А вТренде Ювентус
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