Девушка Криштиану Роналду нарушила условия карантина и подвергла игрока риску ради шопинга. ФОТО
Не для того Криш уезжал из Италии, чтобы рисковать здоровьем на родине.
Футболистам нелегко находиться на карантине и многие уже начинают откровенно сходить с ума.
Но не менее сложно и их вторым половинкам – ведь по новым правилам им нельзя ходить на шопинг.
Кажется, выдерживают не все.
Португальские СМИ заметили в одном из торговых центров Джорджину Родригес – невесту Криштиану Роналду.
March 18, 2020
Португалец покинул Италию и сейчас находится в изоляции на родине.
Власти страны настоятельно рекомендуют всем жителям выходить из дома только за продуктами и товарами первой необходимости.
Судя по всему, девушка не выдержала и отправилась за покупками.
За это ей тут же прилетело – в сети на красотку тут же обрушилась волна критики за создание угрозы здоровью КриРо.
Хотя возможно Джорджина решилась на риск ради подарка любимому на День Отца, который в Португалии праздновали вчера.