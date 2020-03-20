Суркис, Вацко и Лунин приняли участие в популярном челлендже с туалетной бумагой. ВИДЕО
Будьте осторожными во время эпидемии.
Популярный в сети челлендж StayAtHome благополучно добрался и до Украины.
Футболисты и известные личности жонглируют туалетной бумагой, призывая оставаться дома и соблюдать правила безопасности во время карантина.
Среди наших игроков уже отметился Андрей Пятов, который записал оригинальное видео с ведущим Андреем Бедняковым.
Компанию ему в этом благом деле составили Владлен Юрченко, Андрей Лунин, Виктор Вацко и даже Игорь Суркис.
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