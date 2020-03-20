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Суркис, Вацко и Лунин приняли участие в популярном челлендже с туалетной бумагой. ВИДЕО

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Будьте осторожными во время эпидемии.

Суркис, Вацко и Лунин приняли участие в популярном челлендже с туалетной бумагой. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Популярный в сети челлендж StayAtHome благополучно добрался и до Украины.

Футболисты и известные личности жонглируют туалетной бумагой, призывая оставаться дома и соблюдать правила безопасности во время карантина.

Среди наших игроков уже отметился Андрей Пятов, который записал оригинальное видео с ведущим Андреем Бедняковым.

Компанию ему в этом благом деле составили Владлен Юрченко, Андрей Лунин, Виктор Вацко и даже Игорь Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Виктор Вацко Владлен Юрченко Андрей Лунин Евгений Чеберко вТренде коронавирус
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