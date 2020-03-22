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Английский футболист узнал о положительном тесте на коронавирус во время встречи с друзьями в пабе

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Теперь всех посетителей просят самоизолироваться.

Английский футболист узнал о положительном тесте на коронавирус во время встречи с друзьями в пабе
UA-Футбол
Новина українською

Англия долго сопротивлялась признанию угрозы коронавируса.

Как результат – уже более 5 тысяч зараженных.

Английский футболист узнал о положительном тесте на коронавирус во время встречи с друзьями в пабе - изображение 1

Только на прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон призвал жителей не ходить в пабы и оставаться дома (и только вчера официально закрылись все заведения кроме аптек и продуктовых).

Расстаться с пабами для британца – это самое большое испытание.

Потому несмотря на все новости о стремительном распространении вируса, люди все еще посещали любые заведения.

Среди таких людей был и Шон Реггетт.

Английский футболист узнал о положительном тесте на коронавирус во время встречи с друзьями в пабе - изображение 2

Защитник «Норвича», который сейчас выступает на правах аренды за «Портсмут», сидел в компании друзей в пабе The Star, не зная о предостережениях Джонсона.

В этот момент ему позвонили из клуба и сказали, что его тест на коронавирус положительный.

Конечно же, Шон тут же покинул заведение.

Но спортсмен активно общался со своими друзьями и другими посетителями.

Английский футболист узнал о положительном тесте на коронавирус во время встречи с друзьями в пабе - изображение 3

Футболист и клуб обратились ко всем посетителями заведения с просьбой уйти в самоизоляцию и самим пройти тест.

Паб со вчерашнего дня закрыт, но сколько людей уже успело разнести вирус за последние дни – загадка.

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В статье: Портсмут Английская Премьер-лига Норвич Сити (Англия) вТренде
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