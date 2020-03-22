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Неожиданные таланты. Роберто Фирмино променял мяч на рояль и дает концерты на пару с женой. ВИДЕО

Новости
(2 голосов)

Карантин - не всегда плохо и скучно.

Неожиданные таланты. Роберто Фирмино променял мяч на рояль и дает концерты на пару с женой. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Футболисты тяжело переносят карантин и отлучение от любимого занятия.

Однако, во всем нужно стараться искать позитив.

Порой такая ситуация – хороший повод поискать скрытые таланты.

Вот, к примеру, Роберто Фирмино.

Форвард "Ливерпуля" и на поле имеет репутацию мастера на все руки, который и голы забивает, и результативные передачи отдает, и мячи отбирает.

Оказывается, бразилец еще и неплохой музыкант.

И это не очередная история про очередного футболиста, который начал читать реп.

Бобби красиво играет на рояле и исполняет трогательные песни в паре со своей женой Ларисой.

Ничего не скажешь, респект.

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В статье: Английская Премьер-лига Ливерпуль Роберто Фирмино вТренде
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
22.03.2020 в 18:16
Монотонно как то
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