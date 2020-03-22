Неожиданные таланты. Роберто Фирмино променял мяч на рояль и дает концерты на пару с женой. ВИДЕО

Футболисты тяжело переносят карантин и отлучение от любимого занятия.

Однако, во всем нужно стараться искать позитив.

Порой такая ситуация – хороший повод поискать скрытые таланты.

Вот, к примеру, Роберто Фирмино.

Форвард "Ливерпуля" и на поле имеет репутацию мастера на все руки, который и голы забивает, и результативные передачи отдает, и мячи отбирает.

Оказывается, бразилец еще и неплохой музыкант.

И это не очередная история про очередного футболиста, который начал читать реп.

Бобби красиво играет на рояле и исполняет трогательные песни в паре со своей женой Ларисой.

Ничего не скажешь, респект.