Неожиданные таланты. Роберто Фирмино променял мяч на рояль и дает концерты на пару с женой. ВИДЕО
Карантин - не всегда плохо и скучно.
Футболисты тяжело переносят карантин и отлучение от любимого занятия.
Однако, во всем нужно стараться искать позитив.
Порой такая ситуация – хороший повод поискать скрытые таланты.
Вот, к примеру, Роберто Фирмино.
Форвард "Ливерпуля" и на поле имеет репутацию мастера на все руки, который и голы забивает, и результативные передачи отдает, и мячи отбирает.
Оказывается, бразилец еще и неплохой музыкант.
И это не очередная история про очередного футболиста, который начал читать реп.
Бобби красиво играет на рояле и исполняет трогательные песни в паре со своей женой Ларисой.
Ничего не скажешь, респект.
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
22.03.2020 в 18:16
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