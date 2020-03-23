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Английские звезды отжигают на вечеринках вместо самоизоляции после объявления о приостановке АПЛ

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Футболисты отмечают каникулы.

Английские звезды отжигают на вечеринках вместо самоизоляции после объявления о приостановке АПЛ
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13-го марта руководство английской Премьер-лиги официально объявило о приостановке сезона из-за эпидемии коронавируса.

Впрочем, как и со школьниками, воспринявшими закрытие школ как внеплановые каникулы – не все игроки серьезно отнеслись к этому событию.

К примеру, Деле Алли решил, что коронавирус любезно освободил ему время для вечеринок.

Лидер "Тоттенхэма" был замечен в компании своей девушки Руби Мэй и ее друзей на тусовке сразу после официального объявления о паузе в АПЛ.

Английские звезды отжигают на вечеринках вместо самоизоляции после объявления о приостановке АПЛ - изображение 1

Представители местных СМИ заметили, что игрок с подругой покинули клуб в 4 утра и не было похоже, что они отправились домой.

Модель Мэй, к слову, только накануне вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов.

А уже на следующий день Алли заметили в компании защитника "Ман Сити" Кайла Уокера.

Футболисты были в VIP-ложе клуба в элитном квартале Мейфэйр – месте, где сосредоточены все самые дорогие заведения Лондона.

Mandem

Публикация от Dele (@dele)

К слову, тренер "Сити" Хосеп Гвардиола перед уходом игроков в самоизоляцию провел подробный инструктаж для своих подопечных.

"Нам дали график ежедневных тренировок с подробным расписанием занятий и правильного питания.

Мы должны оставаться профессионалами и придерживаться этого графика, чтобы быть в оптимальных кондициях к моменту возобновления чемпионата", - рассказал Эмерик Ляпорт.

И многие игроки действительно придерживаются строгих правил.

Как, к примеру, партнер Алли по "Тоттенхэму" Харри Кейн.

Staying home. Staying fit.

Публикация от Tottenham Hotspur (@spursofficial)

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В статье: Кайл Уокер Английская Премьер-лига Манчестер Сити Деле Алли вТренде Тоттенхэм
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