Лео Месси и Пауло Дибала показали свои огромные коллекции футболок. ФОТО
Конкурс для внимательных.
Одно из самых распространенных увлечений футболистов – это коллекционирование футболок.
За карьеру игроки проводят множество матчей и сталкиваются с коллегами из разных клубов.
Во время карантина своими коллекциями поделились Лео Месси и недавно объявивший о положительном тесте на коронавирус Пауло Дибала.
У Лео все в большем порядке, зато у Пауло есть целый персональный игровой автомат.
Самые внимательные могут заметить игрока, футболка которого присутствует в кадре у обоих футболистов.
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