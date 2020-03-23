Лео Месси и Пауло Дибала показали свои огромные коллекции футболок. ФОТО

Одно из самых распространенных увлечений футболистов – это коллекционирование футболок.

За карьеру игроки проводят множество матчей и сталкиваются с коллегами из разных клубов.

Во время карантина своими коллекциями поделились Лео Месси и недавно объявивший о положительном тесте на коронавирус Пауло Дибала.

У Лео все в большем порядке, зато у Пауло есть целый персональный игровой автомат.

Самые внимательные могут заметить игрока, футболка которого присутствует в кадре у обоих футболистов.

Пишите в комментариях, кто этот парень.