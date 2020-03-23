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Футболисты на карантине. Зинченко, Зубков и Кравец зарубились в CS:GO с футболистами Динамо. ВИДЕО

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Ребята ушли в киберспорт.

Футболисты на карантине. Зинченко, Зубков и Кравец зарубились в CS:GO с футболистами Динамо. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Футбол, как и другие виды спорта, уже давно ушел на паузу в связи с эпидемией коронавируса.

Благо, в 21-м веке всегда есть надежный и безопасный киберспорт.

Александр Зинченко, в компании Александра Зубкова, Василия Кравца, Артема Ярмолицкого и еще одного товарища дали бой динамовцам Николаю Шапаренку, Артему Шабанову, Виталию Миколенку, Никите Бурде и Ахмеду Алибекову в CS:GO (еще играют, может еще успеете).

Наблюдал и комментировал происходящее киберспортивный комментатор Алексей Малецкий.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Александр Зинченко Никита Бурда Николай Шапаренко Александр Зубков Василий Кравец киберспорт Ахмед Алибеков Виталий Миколенко
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