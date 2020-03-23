Футболисты на карантине. Зинченко, Зубков и Кравец зарубились в CS:GO с футболистами Динамо. ВИДЕО

Футбол, как и другие виды спорта, уже давно ушел на паузу в связи с эпидемией коронавируса.

Благо, в 21-м веке всегда есть надежный и безопасный киберспорт.

Александр Зинченко, в компании Александра Зубкова, Василия Кравца, Артема Ярмолицкого и еще одного товарища дали бой динамовцам Николаю Шапаренку, Артему Шабанову, Виталию Миколенку, Никите Бурде и Ахмеду Алибекову в CS:GO (еще играют, может еще успеете).

Наблюдал и комментировал происходящее киберспортивный комментатор Алексей Малецкий.