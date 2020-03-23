Футболисты на карантине. Зинченко, Зубков и Кравец зарубились в CS:GO с футболистами Динамо. ВИДЕО
Ребята ушли в киберспорт.
Футбол, как и другие виды спорта, уже давно ушел на паузу в связи с эпидемией коронавируса.
Благо, в 21-м веке всегда есть надежный и безопасный киберспорт.
Александр Зинченко, в компании Александра Зубкова, Василия Кравца, Артема Ярмолицкого и еще одного товарища дали бой динамовцам Николаю Шапаренку, Артему Шабанову, Виталию Миколенку, Никите Бурде и Ахмеду Алибекову в CS:GO (еще играют, может еще успеете).
Наблюдал и комментировал происходящее киберспортивный комментатор Алексей Малецкий.
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