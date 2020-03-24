Ради кого форвард Реала нарушил карантин и едва не попал под арест в Сербии. ФОТО

В Мадриде все уже успели позабыть о Луке Йовиче, который на поле появляется только по праздникам.

Зато во время карантина, когда все звезды закрылись дома, публикуя видео своих тренировок и разнообразных челленджей – серб внезапно взорвал информационное пространство.

Футболист наплевал на карантин и отправился в Сербию на день рождения своей девушки.

Это вызвало бурную реакцию у местных властей, которые пригрозили игроку арестом и подчеркнули, что "никаких поблажек знаменитостям не будет".

Сам Лука обвинил во всем сотрудников клуба, которые недостаточно качественно провели инструктаж (при этом все остальные игроки почему-то все поняли и самоизолировались).

Так ради кого же игрок рискнул здоровьем, своим и окружающих?

О Софии Милошевич у нас уже был отдельный материал, повествующий о ее бывших отношениях с разными футболистами и предыдущих отношениях Луки, от которого у игрока остался сын.

Сейчас же оказалось, что новая подруга форварда тоже ждет ребенка.

Об этом сообщил отец игрока, называя причину такого поступка сына.

Теперь у Луки два ребенка от двух разных женщин.

Неплохо для 22-х лет.

Если бы он еще на поле был таким продуктивным.