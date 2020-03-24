Ради кого форвард Реала нарушил карантин и едва не попал под арест в Сербии. ФОТО
Футболист оказался жутко плодовитым.
В Мадриде все уже успели позабыть о Луке Йовиче, который на поле появляется только по праздникам.
Зато во время карантина, когда все звезды закрылись дома, публикуя видео своих тренировок и разнообразных челленджей – серб внезапно взорвал информационное пространство.
Футболист наплевал на карантин и отправился в Сербию на день рождения своей девушки.
Это вызвало бурную реакцию у местных властей, которые пригрозили игроку арестом и подчеркнули, что "никаких поблажек знаменитостям не будет".
Сам Лука обвинил во всем сотрудников клуба, которые недостаточно качественно провели инструктаж (при этом все остальные игроки почему-то все поняли и самоизолировались).
Так ради кого же игрок рискнул здоровьем, своим и окружающих?
О Софии Милошевич у нас уже был отдельный материал, повествующий о ее бывших отношениях с разными футболистами и предыдущих отношениях Луки, от которого у игрока остался сын.
Сейчас же оказалось, что новая подруга форварда тоже ждет ребенка.
Об этом сообщил отец игрока, называя причину такого поступка сына.
Теперь у Луки два ребенка от двух разных женщин.
Неплохо для 22-х лет.
Если бы он еще на поле был таким продуктивным.