  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Ради кого форвард Реала нарушил карантин и едва не попал под арест в Сербии. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Футболист оказался жутко плодовитым.

Ради кого форвард Реала нарушил карантин и едва не попал под арест в Сербии. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

В Мадриде все уже успели позабыть о Луке Йовиче, который на поле появляется только по праздникам.

Зато во время карантина, когда все звезды закрылись дома, публикуя видео своих тренировок и разнообразных челленджей – серб внезапно взорвал информационное пространство.

Футболист наплевал на карантин и отправился в Сербию на день рождения своей девушки.

Это вызвало бурную реакцию у местных властей, которые пригрозили игроку арестом и подчеркнули, что "никаких поблажек знаменитостям не будет".

Сам Лука обвинил во всем сотрудников клуба, которые недостаточно качественно провели инструктаж (при этом все остальные игроки почему-то все поняли и самоизолировались).

Так ради кого же игрок рискнул здоровьем, своим и окружающих?

О Софии Милошевич у нас уже был отдельный материал, повествующий о ее бывших отношениях с разными футболистами и предыдущих отношениях Луки, от которого у игрока остался сын.

Сейчас же оказалось, что новая подруга форварда тоже ждет ребенка.

Об этом сообщил отец игрока, называя причину такого поступка сына.

Публикация от Luka Jovic (@lukajovic)

Теперь у Луки два ребенка от двух разных женщин.

Неплохо для 22-х лет.

Если бы он еще на поле был таким продуктивным.

Dinner time

Публикация от SOFIA (@sofijamilo)

Game time

Публикация от SOFIA (@sofijamilo)

@loungeunderwear AD

Публикация от SOFIA (@sofijamilo)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ла Лига вТренде Лука Йович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...