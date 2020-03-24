Криштиану Роналду показал как тренируется с родственниками во время карантина. ФОТО
Португалец всегда в форме.
Интернет уже завален шутками про то, как люди набирают лишние килограммы, лежа на диване и уничтожая запасы продуктов.
Но это точно не про Криштиану Роналду.
Португалец не изменяет своим привычкам в любых условиях.
Девушка игрока Джорджина Родригес уже как-то признавалась, что футболист не вылезает из тренажерного зала в своем огромном особняке.
Что уж говорить о текущей ситуации.
Португалец продемонстрировал свою великолепную форму в компании многочисленных родственников, которые занимаются вместе с ним.
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