Криштиану Роналду показал как тренируется с родственниками во время карантина. ФОТО

Интернет уже завален шутками про то, как люди набирают лишние килограммы, лежа на диване и уничтожая запасы продуктов.

Но это точно не про Криштиану Роналду.

Португалец не изменяет своим привычкам в любых условиях.

Девушка игрока Джорджина Родригес уже как-то признавалась, что футболист не вылезает из тренажерного зала в своем огромном особняке.

Что уж говорить о текущей ситуации.

Португалец продемонстрировал свою великолепную форму в компании многочисленных родственников, которые занимаются вместе с ним.