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Криштиану Роналду показал как тренируется с родственниками во время карантина. ФОТО

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Португалец всегда в форме.

Криштиану Роналду показал как тренируется с родственниками во время карантина. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Интернет уже завален шутками про то, как люди набирают лишние килограммы, лежа на диване и уничтожая запасы продуктов.

Но это точно не про Криштиану Роналду.

Португалец не изменяет своим привычкам в любых условиях.

Девушка игрока Джорджина Родригес уже как-то признавалась, что футболист не вылезает из тренажерного зала в своем огромном особняке.

Что уж говорить о текущей ситуации.

Португалец продемонстрировал свою великолепную форму в компании многочисленных родственников, которые занимаются вместе с ним.

Криштиану Роналду показал как тренируется с родственниками во время карантина. ФОТО - изображение 1
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В статье: Криштиану Роналду Серия А вТренде Ювентус
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