Ярмоленко и Морозюк примут участие в благотворительном турнире по Counter-Strike
Средства будут направлены на борьбу с COVID-19
Украинские футболисты Андрей Ярмоленко и Николай Морозюк примут участие в благотворительном турнире по CS:GO "WeStrikeCorona".
Полученные средства будут переданы фондам по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Дата проведения турнира пока неизвестна. В турнире также примут участие и другие украинские и зарубежные селебритис.
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