  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Ярмоленко и Морозюк примут участие в благотворительном турнире по Counter-Strike

Новости
(1 голосов)

Средства будут направлены на борьбу с COVID-19

Ярмоленко и Морозюк примут участие в благотворительном турнире по Counter-Strike
Новина українською

Украинские футболисты Андрей Ярмоленко и Николай Морозюк примут участие в благотворительном турнире по CS:GO "WeStrikeCorona".

Полученные средства будут переданы фондам по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Дата проведения турнира пока неизвестна. В турнире также примут участие и другие украинские и зарубежные селебритис.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Николай Морозюк Ризеспор (Ризе) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...