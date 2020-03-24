Ярмоленко и Морозюк примут участие в благотворительном турнире по Counter-Strike

Украинские футболисты Андрей Ярмоленко и Николай Морозюк примут участие в благотворительном турнире по CS:GO "WeStrikeCorona".

Полученные средства будут переданы фондам по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Дата проведения турнира пока неизвестна. В турнире также примут участие и другие украинские и зарубежные селебритис.