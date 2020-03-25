МастерШеф на карантине. Коноплянка, Шахов и Малиновский соревнуются в кулинарии. ВИДЕО
Ну а что еще делать?
Даже находясь на карантине футболистов на оставляет дух соперничества и потребность в новых вызовах.
Потому они развлекают себя разнообразными челленджами.
Игроки демонстрируют свою технику, физическую подготовку или танцевальные навыки.
Дошло дело и до кулинарных талантов.
Первым начал Евгений Коноплянка, который принял вызов от шеф-повара сборной Украины Любомира Тошича и приготовил ризотто.
Подхватил эстафету Евгений Шахов, который не мог не приготовить настоящую итальянскую пиццу.
А вот еще один "итальянец" Руслан Малиновский выбрал в качестве своего блюда блинчики.
Присоединился к флешмобу и известный телеведущий (и поклонник «Шахтера» по совместительству) Андрей Бедняков.
Каждый принявший вызов и приготовивший собственное блюдо, передает эстафету нескольким друзьям – а потому это еще явно не конец.