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МастерШеф на карантине. Коноплянка, Шахов и Малиновский соревнуются в кулинарии. ВИДЕО

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Ну а что еще делать?

МастерШеф на карантине. Коноплянка, Шахов и Малиновский соревнуются в кулинарии. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Даже находясь на карантине футболистов на оставляет дух соперничества и потребность в новых вызовах.

Потому они развлекают себя разнообразными челленджами.

Игроки демонстрируют свою технику, физическую подготовку или танцевальные навыки.

Дошло дело и до кулинарных талантов.

Первым начал Евгений Коноплянка, который принял вызов от шеф-повара сборной Украины Любомира Тошича и приготовил ризотто.

Подхватил эстафету Евгений Шахов, который не мог не приготовить настоящую итальянскую пиццу.

А вот еще один "итальянец" Руслан Малиновский выбрал в качестве своего блюда блинчики.

Присоединился к флешмобу и известный телеведущий (и поклонник «Шахтера» по совместительству) Андрей Бедняков.

Каждый принявший вызов и приготовивший собственное блюдо, передает эстафету нескольким друзьям – а потому это еще явно не конец.

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В статье: Евгений Коноплянка Евгений Шахов Руслан Малиновский Шахтер (Донецк) вТренде
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