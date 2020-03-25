МастерШеф на карантине. Коноплянка, Шахов и Малиновский соревнуются в кулинарии. ВИДЕО

Даже находясь на карантине футболистов на оставляет дух соперничества и потребность в новых вызовах.

Потому они развлекают себя разнообразными челленджами.

Игроки демонстрируют свою технику, физическую подготовку или танцевальные навыки.

Дошло дело и до кулинарных талантов.

Первым начал Евгений Коноплянка, который принял вызов от шеф-повара сборной Украины Любомира Тошича и приготовил ризотто.

Подхватил эстафету Евгений Шахов, который не мог не приготовить настоящую итальянскую пиццу.

А вот еще один "итальянец" Руслан Малиновский выбрал в качестве своего блюда блинчики.

Присоединился к флешмобу и известный телеведущий (и поклонник «Шахтера» по совместительству) Андрей Бедняков.

Каждый принявший вызов и приготовивший собственное блюдо, передает эстафету нескольким друзьям – а потому это еще явно не конец.