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Виктор Цыганков завел инстаграм для своего домашнего любимца. ФОТО

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Нужно как-то развлекать себя на карантине.

Виктор Цыганков завел инстаграм для своего домашнего любимца. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Виктор Цыганков с каждым годом становится все более популярным.

Сейчас на инстаграм лидера "Динамо" подписано уже почти 100 тысяч человек.

Это подтолкнуло игрока к тому, чтобы завести инстаграм даже своему домашнему любимцу.

Очевидно, вести свою страничку будет не сам Лаки, а именно Виктор и его девушка.

Прямо сейчас у хвостатого друга футболиста уже больше 500 подписчиков, но это явно только начало.

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В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига Виктор Цыганков вТренде
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