Виктор Цыганков завел инстаграм для своего домашнего любимца. ФОТО

Виктор Цыганков с каждым годом становится все более популярным.

Сейчас на инстаграм лидера "Динамо" подписано уже почти 100 тысяч человек.

Это подтолкнуло игрока к тому, чтобы завести инстаграм даже своему домашнему любимцу.

Очевидно, вести свою страничку будет не сам Лаки, а именно Виктор и его девушка.

Прямо сейчас у хвостатого друга футболиста уже больше 500 подписчиков, но это явно только начало.