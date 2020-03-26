Виктор Цыганков завел инстаграм для своего домашнего любимца. ФОТО
Нужно как-то развлекать себя на карантине.
Виктор Цыганков с каждым годом становится все более популярным.
Сейчас на инстаграм лидера "Динамо" подписано уже почти 100 тысяч человек.
Это подтолкнуло игрока к тому, чтобы завести инстаграм даже своему домашнему любимцу.
Очевидно, вести свою страничку будет не сам Лаки, а именно Виктор и его девушка.
Прямо сейчас у хвостатого друга футболиста уже больше 500 подписчиков, но это явно только начало.
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