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Пока все дома. Папу Гомес советует полезные лайфхаки для повседневной жизни. ВИДЕО

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Действительно интересно.

Пока все дома. Папу Гомес советует полезные лайфхаки для повседневной жизни. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Футболистам, как и многим другим, было нелегко в первые дни на карантине.

Но постепенно игроки научились справляться со скукой.

К примеру, лидер и капитан "Аталанты" Алехандро Гомес.

Экс-харьковчанин решил делиться со своими подписчиками полезными лайфхаками для повседневной жизни.

Соотечественник и бывший одноклубник по «Металлисту» Эрнан Фредес оценил полезность советов.

Пока все дома. Папу Гомес советует полезные лайфхаки для повседневной жизни. ВИДЕО - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Серия А Металлист (Харьков) вТренде
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