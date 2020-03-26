Пока все дома. Папу Гомес советует полезные лайфхаки для повседневной жизни. ВИДЕО
Действительно интересно.
Футболистам, как и многим другим, было нелегко в первые дни на карантине.
Но постепенно игроки научились справляться со скукой.
К примеру, лидер и капитан "Аталанты" Алехандро Гомес.
Экс-харьковчанин решил делиться со своими подписчиками полезными лайфхаками для повседневной жизни.
Соотечественник и бывший одноклубник по «Металлисту» Эрнан Фредес оценил полезность советов.
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