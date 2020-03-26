Жена бывшего вратаря МЮ раздевается для фанатов во время карантина. ФОТО

В MLS продолжается пауза, а футболисты сидят на карантине.

Скучают не только игроки, но и их вторые половинки.

И каждая находит свой способ справляться со скукой.

Вот жена Тима Ховарда Нора Сегура балует своих поклонников соблазнительными фото.

Из-за этого популярность шведско-испанской модели только растет в условиях карантина.

Блондинка регулярно взрывает социальные сети, заставляя говорить о себе.

Что ж, говорить действительно есть о чем.