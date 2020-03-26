Жена бывшего вратаря МЮ раздевается для фанатов во время карантина. ФОТО
Развлекает скучающих подписчиков.
В MLS продолжается пауза, а футболисты сидят на карантине.
Скучают не только игроки, но и их вторые половинки.
И каждая находит свой способ справляться со скукой.
Вот жена Тима Ховарда Нора Сегура балует своих поклонников соблазнительными фото.
Из-за этого популярность шведско-испанской модели только растет в условиях карантина.
Блондинка регулярно взрывает социальные сети, заставляя говорить о себе.
Что ж, говорить действительно есть о чем.
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
26.03.2020 в 19:09
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