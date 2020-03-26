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Жена бывшего вратаря МЮ раздевается для фанатов во время карантина. ФОТО

Новости
(5 голосов)

Развлекает скучающих подписчиков.

Жена бывшего вратаря МЮ раздевается для фанатов во время карантина. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

В MLS продолжается пауза, а футболисты сидят на карантине.

Скучают не только игроки, но и их вторые половинки.

И каждая находит свой способ справляться со скукой.

Вот жена Тима Ховарда Нора Сегура балует своих поклонников соблазнительными фото.

Из-за этого популярность шведско-испанской модели только растет в условиях карантина.

Блондинка регулярно взрывает социальные сети, заставляя говорить о себе.

Что ж, говорить действительно есть о чем.

In the moment @girlsonglass

Публикация от Nora Segura (@norassegura)

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тим Ховард Эвертон (Англия) вТренде
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
26.03.2020 в 19:09
Ну хоть таким шалавам есть занятие
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