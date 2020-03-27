Дуглас Коста рискует получить штраф от Ювентуса за нарушения карантина со своей подругой. ФОТО
Игрок повел себя безответственно.
Италия продолжает бороться с эпидемией коронавируса.
Футболисты закрылись дома на самоизоляции и постят веселые видео в инстаграме.
Но некоторым пошли навстречу и отпустили на родину.
Следом за Криштиану Роналду, "Ювентус" отпустил Дугласа Косту в Бразилию.
Там игрок должен был закрыться в четырех станах и переждать эпидемию.
Однако, ситуацию накалила девушка игрока.
Наталия Феликс опубликовала ряд фото с игроком на отдыхе.
Особо примечательны кадры с ездой на мотоцикле поздно ночью.
Это не слишком понравилось руководству "Юве", которое намерено серьезно поговорить с Костой, когда тот вернется в Италию.
Ну хоть время хорошо провел.
С такой красоткой – не удивительно.