Дуглас Коста рискует получить штраф от Ювентуса за нарушения карантина со своей подругой. ФОТО

Италия продолжает бороться с эпидемией коронавируса.

Футболисты закрылись дома на самоизоляции и постят веселые видео в инстаграме.

Но некоторым пошли навстречу и отпустили на родину.

Следом за Криштиану Роналду, "Ювентус" отпустил Дугласа Косту в Бразилию.

Там игрок должен был закрыться в четырех станах и переждать эпидемию.

Однако, ситуацию накалила девушка игрока.

Наталия Феликс опубликовала ряд фото с игроком на отдыхе.

Особо примечательны кадры с ездой на мотоцикле поздно ночью.

Это не слишком понравилось руководству "Юве", которое намерено серьезно поговорить с Костой, когда тот вернется в Италию.

Ну хоть время хорошо провел.

С такой красоткой – не удивительно.